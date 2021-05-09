‘Đổ xiêu đổ vẹo’ trước 3 nàng tiếp viên hàng không xinh hơn hot girl, đi làm thì khí chất hơn người, đi ‘đua đưa’ thì cũng rất sexy và này nọ

Nhịp sống trẻ 09/05/2021 11:26

Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút, những cô gái “làm việc trên bầu trời” này còn sở hữu trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ.

Nghề tiếp viên hàng không luôn hội tụ những gương mặt không chỉ xinh đẹp mà còn đa tài, khiến nhiều người phải mê đắm. Không chỉ giỏi ngoại ngữ, các cô gái đã là tiếp viên thì ai cũng đều xinh đẹp, cao ráo, khí chất kiêu sa hơn người. Vẻ đẹp cuốn hút, trẻ trung của các nữ tiếp viên hàng không này khiến dân mạng phải ghen tị.

Tôn Nữ Nam Phương

Xuất thân từ gia đình có truyền thống theo ngành kiến trúc, Nam Phương ban đầu cũng có một khoảng thời gian theo đuổi ngành này trước khi chuyển sang làm tiếp viên hàng không cho hãng Vietnam Airline.

Vốn sở hữu vẻ đẹp sắc sảo đầy lôi cuốn, cô càng được mọi người chú ý, quan tâm nhiều hơn.  Mặc dù rất bận rộn với công việc nhưng người đẹp có nụ cười tỏa nắng lúc nào cũng toát lên vẻ đẹp căng tràn sức sống và vui tươi.

ton nu nam phuong
Cận cảnh gương mặt xinh đẹp không tì vết của người đẹp trên không - Ảnh FBNV
ton nu nam phuong 2
Cô nàng xinh đẹp, thả dáng dịu dàng trong bộ đồng phục tiếp viên hàng không - Ảnh FBNV
ton nu nam phuong 3
Với gương mặt xinh xắn, nụ cười thân thiện và đam mê nghề, cô nàng luôn mong muốn có thể gắn bó dài lâu với công việc tiếp viên này - Ảnh FBNV
ton nu nam phuong 4
Vừa xinh đẹp, thần thái lại sang chảnh, hút hồn, Nam Phương thường xuyên nhận được nhiều lời khen ngợi - Ảnh FBNV

Bùi Phương Lan

Hơn 1 năm trước, nữ tiếp viên hàng không Phương Lan “gây bão” trong cộng đồng mạng với đoạn video cô múa đương đại trên chuyến bay của mình. Song song đó, cô nàng còn được “săn đón” khá nhiều bởi vẻ ngoài thánh thiện, thân hình thì chuẩn chỉnh "không chê vào đâu được". Người đẹp 9X còn tự nhận mình là người sống khép kín, ít khi chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng xã hội.

bui phuong lan

Cô được nhiều người chú ý bởi ngoại hình cân đối và gương mặt khả ái - Ảnh FBNV

bui phuong lan 2
Cô nàng được khen ngợi xinh đẹp và thanh lịch trong trang phục này - Ảnh FBNV
bui phuong lan 3
Phong cách ngoài đời của người đẹp cũng rất trẻ trung và gợi cảm không kém - Ảnh FBNV
bui phuong lan 4

Cô nàng tiếp viên hàng không trẻ này luôn xuất hiện nổi bật với diện mạo xinh đẹp và cuốn hút - Ảnh FBNV

Thanh Kim

“Nữ tiếp viên má lúm” Thanh Kim hiện đang “đầu quân” cho hãng bay Bamboo Airways. Cô nàng gây được sự chú ý bởi gương mặt ưa nhìn, đôi mắt sâu và đôi má lúm đồng tiền sâu hoắm trên má, nhiều người đã đổ xiêu đổ vẹo và quyết tâm tìm ra danh tính của cô nàng cho bằng được. Cô nàng thường chia sẻ những hình ảnh đời thường giản dị, nhưng đôi khi cô nàng cũng ‘bốc lửa” vô cùng quyến rũ và kiêu sa.

thanh kim
Xứng đáng là hotgirl ảnh thẻ - Ảnh FBNV
thanh kim 2
'Nữ tiếp viên má lúm' với nụ cười tỏa sáng, 'đốn tim' nhiều người xem - Ảnh FBNV
thanh kim 3
Cô nàng không ngại ngùng diện những bộ cánh khoét chỗ này, xẻ chỗ kia vô cùng quyến rũ, hút mắt người nhìn - Ảnh FBNV
thanh kim 4
Người đẹp tự tin thả dáng 'bốc lửa' với bộ bikini hai mảnh nhưng không kém phần đáng yêu - Ảnh FBNV

Các cô nàng tiếp viên hàng không không chỉ nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp, thân hình chuẩn chỉnh mà còn thu hút sự quan tâm nhờ vào phong cách trưởng thành, nóng bỏng, không hề kém cạnh người mẫu, hot girl nào trong showbiz.

Vẻ đẹp ‘siêu thực’ của ‘búp bê Barbie’ xứ Hàn: Thân hình nóng bỏng như núi lửa, bầu ngực ‘đẹp thật như giả’ khiến ai nhìn cũng chết lịm

Vẻ đẹp ‘siêu thực’ của ‘búp bê Barbie’ xứ Hàn: Thân hình nóng bỏng như núi lửa, bầu ngực ‘đẹp thật như giả’ khiến ai nhìn cũng chết lịm

Với vẻ đẹp siêu thực, hotgirl hàn Quốc - Mimi dễ dàng chinh phục thị giác mọi người chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Xem thêm
Từ khóa:   tiếp viên hàng không xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không Hotgirl Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 3 giờ 40 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ