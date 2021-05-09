‘Đổ xiêu đổ vẹo’ trước 3 nàng tiếp viên hàng không xinh hơn hot girl, đi làm thì khí chất hơn người, đi ‘đua đưa’ thì cũng rất sexy và này nọ

Nghề tiếp viên hàng không luôn hội tụ những gương mặt không chỉ xinh đẹp mà còn đa tài, khiến nhiều người phải mê đắm. Không chỉ giỏi ngoại ngữ, các cô gái đã là tiếp viên thì ai cũng đều xinh đẹp, cao ráo, khí chất kiêu sa hơn người. Vẻ đẹp cuốn hút, trẻ trung của các nữ tiếp viên hàng không này khiến dân mạng phải ghen tị.

Vốn sở hữu vẻ đẹp sắc sảo đầy lôi cuốn, cô càng được mọi người chú ý, quan tâm nhiều hơn. Mặc dù rất bận rộn với công việc nhưng người đẹp có nụ cười tỏa nắng lúc nào cũng toát lên vẻ đẹp căng tràn sức sống và vui tươi.

Xuất thân từ gia đình có truyền thống theo ngành kiến trúc, Nam Phương ban đầu cũng có một khoảng thời gian theo đuổi ngành này trước khi chuyển sang làm tiếp viên hàng không cho hãng Vietnam Airline.

Cận cảnh gương mặt xinh đẹp không tì vết của người đẹp trên không - Ảnh FBNV

Cô nàng xinh đẹp, thả dáng dịu dàng trong bộ đồng phục tiếp viên hàng không - Ảnh FBNV

Với gương mặt xinh xắn, nụ cười thân thiện và đam mê nghề, cô nàng luôn mong muốn có thể gắn bó dài lâu với công việc tiếp viên này - Ảnh FBNV

Vừa xinh đẹp, thần thái lại sang chảnh, hút hồn, Nam Phương thường xuyên nhận được nhiều lời khen ngợi - Ảnh FBNV

Bùi Phương Lan

Hơn 1 năm trước, nữ tiếp viên hàng không Phương Lan “gây bão” trong cộng đồng mạng với đoạn video cô múa đương đại trên chuyến bay của mình. Song song đó, cô nàng còn được “săn đón” khá nhiều bởi vẻ ngoài thánh thiện, thân hình thì chuẩn chỉnh "không chê vào đâu được". Người đẹp 9X còn tự nhận mình là người sống khép kín, ít khi chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng xã hội.

Cô được nhiều người chú ý bởi ngoại hình cân đối và gương mặt khả ái - Ảnh FBNV

Cô nàng được khen ngợi xinh đẹp và thanh lịch trong trang phục này - Ảnh FBNV

Phong cách ngoài đời của người đẹp cũng rất trẻ trung và gợi cảm không kém - Ảnh FBNV

Cô nàng tiếp viên hàng không trẻ này luôn xuất hiện nổi bật với diện mạo xinh đẹp và cuốn hút - Ảnh FBNV

Thanh Kim

“Nữ tiếp viên má lúm” Thanh Kim hiện đang “đầu quân” cho hãng bay Bamboo Airways. Cô nàng gây được sự chú ý bởi gương mặt ưa nhìn, đôi mắt sâu và đôi má lúm đồng tiền sâu hoắm trên má, nhiều người đã đổ xiêu đổ vẹo và quyết tâm tìm ra danh tính của cô nàng cho bằng được. Cô nàng thường chia sẻ những hình ảnh đời thường giản dị, nhưng đôi khi cô nàng cũng ‘bốc lửa” vô cùng quyến rũ và kiêu sa.

Xứng đáng là hotgirl ảnh thẻ - Ảnh FBNV

'Nữ tiếp viên má lúm' với nụ cười tỏa sáng, 'đốn tim' nhiều người xem - Ảnh FBNV

Cô nàng không ngại ngùng diện những bộ cánh khoét chỗ này, xẻ chỗ kia vô cùng quyến rũ, hút mắt người nhìn - Ảnh FBNV

Người đẹp tự tin thả dáng 'bốc lửa' với bộ bikini hai mảnh nhưng không kém phần đáng yêu - Ảnh FBNV

Các cô nàng tiếp viên hàng không không chỉ nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp, thân hình chuẩn chỉnh mà còn thu hút sự quan tâm nhờ vào phong cách trưởng thành, nóng bỏng, không hề kém cạnh người mẫu, hot girl nào trong showbiz.