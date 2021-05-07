‘Đổ mồ hôi hột’ với những mỹ nhân xứ Hàn theo mốt ‘đùi cột đình’ chắc như đá tảng nhưng lại khiến đàn ông ‘phát rồ’

Người đẹp mạng xã hội Hàn Quốc có biệt danh là moon.fit trở nên nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp cùng vẻ đẹp hình thể ba vòng cực “khủng” và vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên đập ngay vào mắt người nhìn, ấn tượng nhất vẫn là “cặp đùi cột đình ” và bờ mông căng tràn sức sống.

Phụ nữ Hàn Quốc thường bị “ám ảnh” bởi hình thức bên ngoài như thân hình mảnh khảnh, thon gọn, kích thước khuôn mặt nhỏ,… Tuy nhiên, có những mỹ nhân xứ Hàn vẫn vượt khỏi chuẩn đẹp đó, chạy theo “mốt” của riêng mình nhưng vẫn khiến đàn ông khao khát và phụ nữ phải dè chừng.

Thân hình ‘siêu khủng” lồ lộ rõ nhất khi cô nàng diện bikini - Ảnh IGNV

Mọi người có thể dễ dàng nhận thấy rằng mỹ nữ có thân hình đầy đặn, sở hữu dáng đùi lớn và thậm chí là không có khoảng trống giữa đùi.

Vốn sở hữu gương mặt xinh đẹp, cô nàng còn khiến nhiều người trầm trồ vì thân hình ‘vượt chuẩn’ này - Ảnh IGNV

Vòng 3 'căng tràn màn hình' của cô nàng luôn khiến cánh mày râu khao khát - Ảnh IGNV

Mỹ nhân thường xuyên khoe vòng một căng tròn, ‘eo bánh mì’, ‘cặp đùi cột đình’ trong những bộ cánh ôm sát, vô cùng quyến rũ – IGNV

Cô nàng hiện đang dành thời gian cho việc kinh doanh thời trang nhưng vẫn luôn chăm chỉ và nỗ lực hết mình trong việc tập gym, pilates, bơi lội… nhằm duy trì vóc dáng.

Một người đẹp xứ Hàn khác cũng đang sở hữu một thân hình “khác thường” không kém. Đó là cô nàng có biệt danh là Slowswan, hiện đang là huấn luyện viên bộ môn pilates.

cô nàng thường xuyên diện những thiết kế ôm sát cơ thể để khoe triệt để lợi thế hình thể ‘khủng’ của mình - Ảnh IGNV

Trang phục ‘kiệm vải’ như bikini là lựa chọn hoàn hảo để giúp cô nàng khoe được bầu ngực sexy của mình - Ảnh IGNV

Thân hình nhiều đường cong, đùi to nhưng vẫn 'vòng nào ra vòng nấy' - Ảnh IGNV

Cô cũng thường diện các kiểu trang phục táo bạo khoe đường cong quyến rũ -Ảnh IGNV

Xen lẫn với việc tập luyện, người đẹp cũng xây dựng một chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý - Ảnh FBNV

Hiện tại, người đẹp có gần 1 triệu người hâm mộ theo dõi trên Instagram bởi vẻ ngoài khả ái cùng thân hình chuẩn đẹp. Tất nhiên, để giữ vững thân hình “nóng rực lửa” thế này, cô nàng không thể chểnh mảng một giây phút nào trong việc luyện tập. Đồng thời, người đẹp có ba vòng chuẩn đẹp này cũng kết hợp chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý.