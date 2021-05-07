‘Đổ mồ hôi hột’ với những mỹ nhân xứ Hàn theo mốt ‘đùi cột đình’ chắc như đá tảng nhưng lại khiến đàn ông ‘phát rồ’

Vượt mọi chuẩn mực cái đẹp của xứ sở kim chi, các mỹ nhân xứ Hàn vẫn “hớp hồn” mọi người bởi vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình ba vòng “căng tràn màn hình”.
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Phụ nữ Hàn Quốc thường bị “ám ảnh” bởi hình thức bên ngoài như thân hình mảnh khảnh, thon gọn, kích thước khuôn mặt nhỏ,… Tuy nhiên, có những mỹ nhân xứ Hàn vẫn vượt khỏi chuẩn đẹp đó, chạy theo “mốt” của riêng mình nhưng vẫn khiến đàn ông khao khát và phụ nữ phải dè chừng.
Người đẹp mạng xã hội Hàn Quốc có biệt danh là moon.fit trở nên nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp cùng vẻ đẹp hình thể ba vòng cực “khủng” và vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên đập ngay vào mắt người nhìn, ấn tượng nhất vẫn là “cặp đùi cột đình” và bờ mông căng tràn sức sống.
Mọi người có thể dễ dàng nhận thấy rằng mỹ nữ có thân hình đầy đặn, sở hữu dáng đùi lớn và thậm chí là không có khoảng trống giữa đùi.
Cô nàng hiện đang dành thời gian cho việc kinh doanh thời trang nhưng vẫn luôn chăm chỉ và nỗ lực hết mình trong việc tập gym, pilates, bơi lội… nhằm duy trì vóc dáng.
Một người đẹp xứ Hàn khác cũng đang sở hữu một thân hình “khác thường” không kém. Đó là cô nàng có biệt danh là Slowswan, hiện đang là huấn luyện viên bộ môn pilates.
Hiện tại, người đẹp có gần 1 triệu người hâm mộ theo dõi trên Instagram bởi vẻ ngoài khả ái cùng thân hình chuẩn đẹp. Tất nhiên, để giữ vững thân hình “nóng rực lửa” thế này, cô nàng không thể chểnh mảng một giây phút nào trong việc luyện tập. Đồng thời, người đẹp có ba vòng chuẩn đẹp này cũng kết hợp chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý.