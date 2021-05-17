'Hotgirl khởi nghiệp' 25 tuổi thành đại gia, chuyên 'thả dáng' khoe body căng mẩy khiến dân tình 'điên đảo'

Là một cô nàng hot girl nổi tiếng bậc nhất Hà thành, nhưng thay vì quyết định dấn thân vào showbiz, Mai Phương Bùi lại chọn con đường kinh doanh online. Sau gần 5 năm kinh doanh, cô nàng trở thành đại gia ở tuổi 25, được cư dân mạng ưu ái đặt biệt danh "hot girl khởi nghiệp".

Với những bạn trẻ, đặc biệt là giới trẻ Hà Nội chắc không còn xa lạ với cái tên Mai Phương Bùi (nickname Bé Xinh). Nàng hotgirl sinh năm 1996 sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng khả năng kinh doanh cực tốt, chỉ sau hơn 4 năm bán hàng thời trang online, Mai Phương đã sở hữu khối tài sản bạc tỷ với nhà xịn, xe sang mà nhiều người mơ ước. Cô nàng được cư dân mạng ưu ái đặt cho cái tên "hotgirl khởi nghiệp" vì khả năng kinh doanh tài tình của mình. Mai Phương từng chia sẻ truyền thông, cô có ý tưởng kinh doanh từ những năm cấp 2. Sau khi học hết lớp 12, cô nàng bắt đầu buôn kính, túi xách và đặc biệt phải kể đến thời gian gần đây tập trung cho lĩnh vực kinh doanh quần áo online.

Ngoài khả năng kinh doanh 'hơn người', cô nàng còn sở hữu vẻ ngoài vô cùng hút mắt và quyến rũ - Ảnh: FBNV Cô nàng sở hữu vóc dáng hoàn hảo với chiều cao 1m66 cùng 3 vòng lý tưởng - Ảnh: FBNV Mai Phương bán hàng thời trang trên chính trang cá nhân của mình và nhận được lượng người theo dõi rất lớn. Cô nàng đã gắn tên mình vào thương hiệu để tạo sự tin cậy lớn cho khách hàng. Ngoài khả năng kinh doanh "hơn người", cô nàng còn sở hữu vẻ ngoài vô cùng hút mắt và quyến rũ. Mai Phương Bùi thường xuyên đăng tải những hình ảnh nóng bỏng lên trang cá nhân. Cô nàng sở hữu vóc dáng hoàn hảo với chiều cao 1m66 cùng 3 vòng lý tưởng. Vì vậy, Mai Phương không ngần ngại lựa chọn những bộ cánh ôm sát, hở bạo phô diễn hình thể sexy của mình.

Mai Phương Bùi thường xuyên đăng tải những hình ảnh nóng bỏng lên trang cá nhân - Ảnh: FBNV Cô nàng thường xuyên check in tại những địa điểm 'sang chảnh' - Ảnh: FBNV Những hình ảnh gợi cảm, 'thiêu đốt' mọi ánh nhìn của Mai Phương nhận về hàng nghìn lượt thích và chia sẻ của cư dân mạng - Ảnh: FBNV Những hình ảnh gợi cảm, "thiêu đốt" mọi ánh nhìn của Mai Phương nhận về hàng nghìn lượt thích và chia sẻ của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng dù không hoạt động nghệ thuật nhưng với sắc vóc này cô nàng vẫn có "chỗ đứng" và không hề kém cạnh bất kỳ hot girl nổi tiếng nào. Trang Facebook cá nhân của mình, Mai Phương hiện có gần 200.000 người theo dõi, đủ thấy sức hút của cô nàng với các bạn trẻ không hề nhỏ. Hiện tại, công việc chính của Mai Phương là kinh doanh thời trang online và làm người mẫu ảnh cho thương hiệu riêng của mình. Được biết mỗi tháng thu nhập của cô nàng vào khoảng trăm triệu, đủ cho nàng hot girl sinh năm 1996 có cuộc sống dư giả, xa hoa, thường xuyên diện đồ hiệu và tham gia những chuyến du lịch sang chảnh. Hiện tại, công việc chính của Mai Phương là kinh doanh thời trang online và làm người mẫu ảnh cho thương hiệu riêng của mình - Ảnh: FBNV Có thể nói ở thời điểm hiện tại, cô nàng Mai Phương Bùi chính là một hình mẫu lý tưởng của con gái hiện đại - Ảnh: FBNV Có thể nói ở thời điểm hiện tại, cô nàng Mai Phương Bùi chính là một hình mẫu lý tưởng của con gái hiện đại, có trong tay sự nghiệp vững chắc, thu nhập thuộc hàng khủng cùng sắc vóc xinh đẹp hơn người. Mai Phương khiến nhiều chàng trai say mê và hội chị em phải ngưỡng mộ.

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