'Nóng hừng hực' với body 'phát lửa' của tiểu mỹ nhân được báo chí nước ngoài khen tặng là Phạm Băng Băng Việt Nam

Trang mạng nổi tiếng thường chia sẻ các cô gái đẹp gợi cảm JKF đã đưa tin khen ngợi nhan sắc của một cô gái Việt Nam vì cô trông rất giống với Phạm Băng Băng - nữ diễn viên nổi lên từ vai Kim Tỏa trong bộ phim Hoàng Châu Cách Cách của Trung Quốc. Cụ thể, cô gái này có rất nhiều nét tương đồng với mỹ nhân họ Phạm, đôi mắt có phần hơi khác biệt nhưng gương mặt và thần thái khá giống.

Chân dung 'mỹ nhân' được ví von là Phạm Băng Băng Việt Nam - Ảnh: Internet

So kè nhan sắc một 9 một 10 của giữa 2 mỹ nữ - Ảnh: Internet

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, cư dân mạng đã lùng sục ngay profile của tiểu mỹ nhân Việt Nam. Cô nàng này là Bùi Mai Phương (Baobei), sinh năm 1996, hiện đang sở hữu trang cá nhân với hơn 100.000 lượt follow trên trang cá nhân.