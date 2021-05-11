'Nóng hừng hực' với body 'phát lửa' của tiểu mỹ nhân được báo chí nước ngoài khen tặng là Phạm Băng Băng Việt Nam

Nhịp sống trẻ 11/05/2021 05:43

Truy lùng profile của mỹ nhân mệnh danh là 'Phạm Băng Băng' Việt Nam, cư dân mạng trầm trồ không ngớt với vẻ đẹp đỉnh cao và body bốc lửa của cô nàng hot girl này.

Trang mạng nổi tiếng thường chia sẻ các cô gái đẹp gợi cảm JKF đã đưa tin khen ngợi nhan sắc của một cô gái Việt Nam vì cô trông rất giống với Phạm Băng Băng - nữ diễn viên nổi lên từ vai Kim Tỏa trong bộ phim Hoàng Châu Cách Cách của Trung Quốc. Cụ thể, cô gái này có rất nhiều nét tương đồng với mỹ nhân họ Phạm, đôi mắt có phần hơi khác biệt nhưng gương mặt và thần thái khá giống. 

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Chân dung 'mỹ nhân' được ví von là Phạm Băng Băng Việt Nam  - Ảnh: Internet
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So kè nhan sắc một 9 một 10 của giữa 2 mỹ nữ - Ảnh: Internet

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, cư dân mạng đã lùng sục ngay profile của tiểu mỹ nhân Việt Nam. Cô nàng này là Bùi Mai Phương (Baobei), sinh năm 1996, hiện đang sở hữu trang cá nhân với hơn 100.000 lượt follow trên trang cá nhân. 

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Mai Phương là hot girl nổi tiếng Hà Nội - Ảnh: FB
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Cô thường đăng tải những bức ảnh khoe cận cảnh nhan sắc và body bốc lửa - Ảnh: FB
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Cô sở hữu nhan sắc thanh thuần nhưng không kém phần sắc sảo

Theo dõi các hình ảnh Mai Phương chia sẻ, có thể thấy, cô ghi điểm với nhan sắc thanh tú, đôi mắt to tròn, sống mũi cao vút cùng nước da trắng nõn. Ngoài ra, cô còn gây ấn tượng với số đo 3 vòng "đâu ra đó". 

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Body bốc lửa...
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... cùng gu ăn mặt phong cách khiến cô thu hút sự chú ý của không ít fan hâm mộ - Ảnh: FB
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Được biết, Phương Mai hiện đang là người mẫu ảnh và cũng đang có công việc kinh doanh riêng 

Theo tìm hiểu từ cư dân mạng, hiện Mai Phương vừa là người mẫu ảnh và cũng có công việc kinh doanh của riêng mình. Cô là một trong những hot girl đình đám của đất thủ đô, được nhiều người yêu mến với vẻ đẹp hiện đại lại vừa có nhiều tài năng ở lứa tuổi còn khá trẻ. 

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