Á hậu chuyển giới hoá ‘thần tiên tỷ tỷ’, khoe trọn sắc vóc nở nang trước ống kính

Nhịp sống trẻ 09/07/2021 14:45

Mới đây, Á hậu chuyển giới Tường Vi khoe vẻ đẹp nữ tính, gợi cảm trong bộ ảnh được chụp tại quê hương Đắk Nông của mình.

Tường Vi sinh năm 1997, còn được biết đến với biệt danh là Vy Lai. Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020, Á hậu chuyển giới nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ, nhất là trong cộng đồng LGBT. Bởi cô nàng luôn gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào và thân hình gợi cảm, quyến rũ.

 

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, người đẹp 9x đã đăng tải bộ ảnh khiến nhiều người trầm trồ và dành “cơn mưa” lời khen cho cô nàng. Cụ thể, nàng Á hậu diện bộ váy trắng, khoe vòng một căng tròn, vòng eo thon gọn và tấm lưng trắng nõn trong bộ ảnh mới. Người đẹp Đắk Nông xinh đẹp như “thần tiên tỷ tỷ” lạc vào giữa đồng cỏ xanh, vẻ đẹp vừa trong sáng vừa gợi cảm khiến cộng đồng mạng xuýt xoa không ngừng.

 

tuong viÁ hậu chuyển giới hoá ‘thần tiên tỷ tỷ’, khoe trọn sắc vóc nở nang trước ống kính - Ảnh 2Á hậu chuyển giới hoá ‘thần tiên tỷ tỷ’, khoe trọn sắc vóc nở nang trước ống kính - Ảnh 3Á hậu chuyển giới hoá ‘thần tiên tỷ tỷ’, khoe trọn sắc vóc nở nang trước ống kính - Ảnh 4

Cô nàng gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào cùng thân hình gợi cảm - Ảnh: IGNV

 

Không chỉ mang diện mạo xinh đẹp, người đẹp còn luôn thay đổi hình tượng đa dạng và thử nhiều phong cách độc đáo khác. Lúc thì cô nàng hoá nàng thơ dịu dàng, nữ tính. Thi thoảng, cô nàng trở nên “hở bạo” và gợi cảm đến không ngờ.

 

tuong vi 1

Tường Vi nhận danh hiệu Á hậu trong cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020 - Ảnh: IGNV

tuong vi 2

Ngoài diện mạo xinh đẹp, nàng Á hậu còn luôn thay đổi hình tượng đa dạng - Ảnh: IGNV

tuong vi 3

Cô nàng luôn nhận được sự yêu mến của khán giả bởi sự giản dị và cuốn hút của mình - Ảnh: IGNV

 

Hiện tại, người đẹp sinh năm 1997 này tập trung vào công việc kinh doanh online. Đồng thời, cô nàng còn ấp ủ những dự định dành cho những hoạt động nghệ thuật sắp tới.

Body mướt mát của dàn hậu Việt Nam được so kè trên bàn cân sắc vóc: 'Kẻ tám lạng, người nửa cân'

Body mướt mát của dàn hậu Việt Nam được so kè trên bàn cân sắc vóc: 'Kẻ tám lạng, người nửa cân'

Không chỉ sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp, dàn Hoa hậu Việt Nam qua từng năm đều sở hữu một vóc dáng chuẩn đẹp, săn chắc, cũng như thần thái quyến rũ, khiến ai nấy đều phải trầm trồ và ngợi khen.

Xem thêm
Từ khóa:   Tường Vi người đẹp chuyển giới Á hậu chuyển giới

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 40 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 40 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'