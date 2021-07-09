Á hậu chuyển giới hoá ‘thần tiên tỷ tỷ’, khoe trọn sắc vóc nở nang trước ống kính

Mới đây, Á hậu chuyển giới Tường Vi khoe vẻ đẹp nữ tính, gợi cảm trong bộ ảnh được chụp tại quê hương Đắk Nông của mình.

Tường Vi sinh năm 1997, còn được biết đến với biệt danh là Vy Lai. Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020, Á hậu chuyển giới nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ, nhất là trong cộng đồng LGBT. Bởi cô nàng luôn gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào và thân hình gợi cảm, quyến rũ.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, người đẹp 9x đã đăng tải bộ ảnh khiến nhiều người trầm trồ và dành “cơn mưa” lời khen cho cô nàng. Cụ thể, nàng Á hậu diện bộ váy trắng, khoe vòng một căng tròn, vòng eo thon gọn và tấm lưng trắng nõn trong bộ ảnh mới. Người đẹp Đắk Nông xinh đẹp như “thần tiên tỷ tỷ” lạc vào giữa đồng cỏ xanh, vẻ đẹp vừa trong sáng vừa gợi cảm khiến cộng đồng mạng xuýt xoa không ngừng.

Cô nàng gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào cùng thân hình gợi cảm - Ảnh: IGNV Không chỉ mang diện mạo xinh đẹp, người đẹp còn luôn thay đổi hình tượng đa dạng và thử nhiều phong cách độc đáo khác. Lúc thì cô nàng hoá nàng thơ dịu dàng, nữ tính. Thi thoảng, cô nàng trở nên “hở bạo” và gợi cảm đến không ngờ. Tường Vi nhận danh hiệu Á hậu trong cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020 - Ảnh: IGNV Ngoài diện mạo xinh đẹp, nàng Á hậu còn luôn thay đổi hình tượng đa dạng - Ảnh: IGNV Cô nàng luôn nhận được sự yêu mến của khán giả bởi sự giản dị và cuốn hút của mình - Ảnh: IGNV Hiện tại, người đẹp sinh năm 1997 này tập trung vào công việc kinh doanh online. Đồng thời, cô nàng còn ấp ủ những dự định dành cho những hoạt động nghệ thuật sắp tới.

Body mướt mát của dàn hậu Việt Nam được so kè trên bàn cân sắc vóc: 'Kẻ tám lạng, người nửa cân' Không chỉ sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp, dàn Hoa hậu Việt Nam qua từng năm đều sở hữu một vóc dáng chuẩn đẹp, săn chắc, cũng như thần thái quyến rũ, khiến ai nấy đều phải trầm trồ và ngợi khen.

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