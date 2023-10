Body mướt mát của dàn hậu Việt Nam được so kè trên bàn cân sắc vóc: 'Kẻ tám lạng, người nửa cân'

Mới đây, cư dân mạng đã bàn tán xôn xao về đặt dàn Hoa hậu Việt Nam lên "bàn cân" để so sánh. Những cái tên được dân tình ưa ái gồm có: Thùy Lâm, Phạm Hương, H'Hen Niê và Nguyễn Trần Khánh Vân. Song, dàn mỹ nhân Việt "kẻ tám lạng, người nửa cân" này đều khiến ai nấy đều đau đầu để phán xét. Không chỉ sở hữu một gương mặt xinh đẹp, mà các người đẹp còn gây ấn tượng bởi thân hình nuột nà, cân đối và quyến rũ.

Thùy Lâm luôn gây ấn tượng nhờ gương mặt khả ái, thân hình thon gọn - Ảnh: Internet

Thân hình 'mướt mắt' của người đẹp khi diện bikini - Ảnh: Internet

Sau khi bước ra đấu trường sắc đẹp quốc tế Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Cô nàng lại xuất sắc với các giải thưởng như: Top 15 thí sinh đẹp nhất, Top 10 Trang phục truyền thống đẹp nhất và Top 5 Duyên dáng áo dài. Vốn lợi thế về sắc vóc chuẩn đẹp và trí tuệ thông minh, người đẹp xứng đáng nhận được những thành công nhất định.

Nhan sắc 'bất biến' theo thời gian, ngày càng thăng hạng hơn của mỹ nhân - Ảnh: FBNV

Gia đình nhỏ tràn đầy niềm vui của cô nàng - Ảnh: FBNV

Song, hoạt động Vbiz chưa được bao lâu, cô nàng bất ngờ kết hôn với bạn trai lâu năm và lui về hậu trường, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho tổ ấm nhỏ của mình. Ngoài ra, mỹ nhân cũng chuyên tâm tập trung vào công việc kinh doanh của mình.

Phạm Hương

Khá giống với Thùy Lâm, Phạm Hương cũng đột ngột biến mất khỏi ngành giải trí trong thời kì đỉnh cao của sự nghiệp. Tuy nhiên, người đẹp vẫn là một trong những bông hậu thu hút sự quan tâm chú ý và quan tâm của người hâm mộ.

Trước khi lui về hậu trường, người đẹp từng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và thử sức với các vai trò như: MC, giám khảo, huấn luyện viên cho các chương trình truyền hình The Face Vietnam mùa 1 (2016), The Look (2017), Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (2017). Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo cùng thân hình nóng bỏng, nàng hoa hậu nhanh chóng trở thành tên tuổi được "săn đón" nhất.

Phạm Hương gây ấn tượng với thân hình 'bốc lửa' trong vòng thi áo tắm - Ảnh: Internet

Thân hình chuẩn đẹp, cùng chiều cao ấn tượng khiến ai nấy cũng đều trầm trồ - Ảnh: Internet

Dù đã là bà mẹ 1 con, nhưng người đẹp gốc gốc Hải Phòng vẫn giữ được sự trẻ trung, xinh đẹp và rạng rỡ. Đồng thời, cô nàng đang có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên gia đình nhỏ của mình.

H'Hen Niê

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H’Hen Niê là người đầu tiên lọt vào top 5 Miss Universe 2018. Điều này đã làm nên lịch sử trong cuộc thi nhan sắc đẳng cấp nhất thế giới và mang về niềm tự hào cho Việt Nam. Đồng thời, người đẹp còn khiến người hâm mộ yêu thương và quý mến hơn nhờ câu chuyện truyền cảm hứng từ chính cuộc đời mình.

Không chỉ sở hữu một chiều cao ấn tượng, cô nàng còn có một hình thể thọn gọn và săn chắc - Ảnh: FBNV

Vóc dáng 'bốc lửa' khiến hội chị em phải 'khóc thét' - Ảnh: FBNV

Người đẹp được đánh giá là mang một vẻ đẹp "độc lạ" với mái tóc ngắn cá tính, làn da ngăm đen khỏe khoắn. Đồng thời, gương mặt phúc hậu, nụ cười tỏa nắng và thân hình chuẩn không cần chỉnh đã giúp cô nàng "ghi điểm" trong lòng người hâm mộ bấy lâu nay.

Nàng hoa hậu nổi bật với mái tóc ngắn cá tính và không kém phần quyến rũ - Ảnh: FBNV

Người đẹp trông khác lạ với mái tóc dài - Ảnh: FBNV

Hiện tại, người đẹp Ê Đê dự định sẽ tập trung vào con đường nghệ thuật, làm tốt với vai trò là một người mẫu sàn diễn và tham gia vào các hoạt động thị nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh còn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Nguyễn Trần Khánh Vân

Nguyễn Trần Khánh Vân là người đẹp sinh năm 1995 từng được xướng tên trong nhiều cuộc thi sắc đẹp như: Top 10 hoa hậu hoàn vũ Việt Nam, Người đẹp áo dài 2013, Á khôi Miss ngôi sao 2014,hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2019... Mới đây, người đẹp 9x đã xuất sắc lọt vào Top 21 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020.

Khánh Vân 'gây sốt' nhờ sở hữu thân hình siêu nóng bỏng - Ảnh: FBNV

Với vòng một căng tràn đầy sức sống, cô nàng mang một sự quyến rũ đầy mê hoặc - Ảnh: FBNV

Không chỉ "gây bão" với chiều cao 1m74 ấn tượng, cô nàng còn sở hữu thân hình nóng bỏng, vẻ đẹp sắc sảo và thần thái cuốn hút vô cùng.

Khoản tạo dáng của người đẹp 9x khoe trọn đường cong cơ thể uốn lượn - Ảnh: FBNV

Phong cách thời trang của nàng hậu ngày càng trưởng thành và quyến rũ hơn trước - Ảnh: FBNV

Cô nàng thường xuyên đăng tải những hình ảnh trưởng thành, gợi cảm và quyến rũ trên trang cá nhân của mình. Đồng thời, người đẹp 9x còn mang đến cảm giác gần gũi, thân thiện với người hâm mộ thông qua những video chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường, đời thường của cô nàng.