'Nữ tướng' quyền lực của tập đoàn truyền thông từng là Á hậu 'tuyệt sắc khuynh thành', vạn người mê, sẵn sàng cọ toilet hậu đăng quang

Hậu trường 06/07/2021 13:21

Hiện đang đảm nhận cương vị Giám đốc tại tập đoàn truyền thông lớn trên địa bàn TP.HCM, người đẹp Vũ Minh Thúy từng là Á hậu 1 nổi đình, nổi đám một thời nhờ sắc vóc xinh đẹp đáng mơ ước.

Trước khi được biết đến là một “sếp lớn” của tập đoàn truyền thông lớn tại địa bàn TP.HCM, Vũ Minh Thuý từng tham gia “đọ sắc” tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức vào năm 1996. Ở cuộc thi sắc đẹp năm đó, ba nhan sắc nổi bật là: Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga, Á hậu 1 Vũ Minh Thúy và Á hậu 2 Đỗ Vân Anh. Bộ ba người đẹp này khiến giới báo chí tốn không biết bao nhiêu là giấy mực bởi họ vừa xinh đẹp vừa sở hữu những thành tích học tập tốt. Trong đó, người đẹp Minh Thuý có lợi thế về chiều cao với 1m74 và là sinh viên của Đại học kinh tế quốc dân. Song, cô nàng đành lỡ duyên với danh hiệu hoa hậu, khiến cho nhiều người hâm mộ tiếc nuối.

vu minh thuy
Vũ Minh Thuý từng giành ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức vào năm 1996 - Ảnh: Internet
vu minh thuy 1
Người đẹp trải qua các vòng thi trình diễn trang phục áo tắm tại cuộc thi sắc đẹp năm đó - Ảnh: Internet

Trải qua nhiều năm, bộ ba mỹ nhân đều sở hữu nhan sắc thăng hạng, thành công trong công việc và một gia đình viên mãn. Song, Á hậu 1 - Vũ Minh Thúy có lẽ là người đẹp nổi trội và đặc biệt nhất trong số ba người. Bước ra từ cuộc thi sắc đẹp, mỹ nhân Đất cảng liên tục được “săn đón” nhiệt tình thông qua những hoạt động trong Vbiz như chụp hình quảng cáo cho nhiều thương hiệu lớn, biểu diễn thời trang... Nhưng ít ai ngờ rằng, cô nàng chỉ hoạt động nghệ thuật trong thời gian ngắn và chuyển sang làm việc cho một công ty mỹ phẩm.

vu minh thuy 2
Nhan sắc của người đẹp khi bước sang tuổi 18 - Ảnh: Internet

Sau khi người đẹp “lên xe hoa”, tổ ấm nhỏ của cô quyết định vào TP.HCM sinh sống và lập nghiệp. Trong thời gian tìm việc tại nơi đây, nàng Á hậu 1 đã trúng tuyển vị trí cửa hàng trưởng tại Công ty điện tử viễn thông. Song, tại thời điểm ấy, cô chỉ nhận được mức lương 2,5 triệu đồng. Thậm chí, người đẹp sẵn sàng làm những công việc như rửa chén, lau cửa kính, hút bụi, cọ toilet... hàng tuần để san sẻ việc với nhân viên tạp vụ.

vu minh thuy 3
Với sự nỗ lực không ngừng, người đẹp ngày càng thăng chức cao hơn tại công ty - Ảnh: Internet

 

 

vu minh thuy 4
Cô đang đảm nhận cương vị Giám đốc tại địa bàn TP.HCM - Ảnh: Internet
vu minh thuy 5
Nàng Á hậu 1 hiện có một cuộc sống đáng mơ ước ở tuổi 43 - Ảnh: FBNV

Tuy không còn hoạt động trong nghệ thuật, nhưng người đẹp gốc Hải Phòng vẫn giữ mối quan hệ tốt với vài người bạn trong Vbiz. Hiện tại, cô gần như “lột xác” hoàn toàn khi cô vừa sở hữu nhan sắc đẹp mặn mà, cuộc sống gia đình hạnh phúc viên mãn và sự nghiệp vững chắc đáng mơ ước.

Lộ diện ‘bóng hồng’ xinh đẹp cực phẩm của 'triệu phú chân đất' gốc Việt Vương Phạm

Lộ diện ‘bóng hồng’ xinh đẹp cực phẩm của 'triệu phú chân đất' gốc Việt Vương Phạm

Sau bao năm kết hôn, triệu phú Vương Phạm mới công khai hình ảnh của người vợ xinh đẹp không kém gì hoa hậu của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Vũ Minh Thuý nữ doanh nhân tập đoàn quân đội Viettel

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 29 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 59 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36