'Nữ tướng' quyền lực của tập đoàn truyền thông từng là Á hậu 'tuyệt sắc khuynh thành', vạn người mê, sẵn sàng cọ toilet hậu đăng quang

Hiện đang đảm nhận cương vị Giám đốc tại tập đoàn truyền thông lớn trên địa bàn TP.HCM, người đẹp Vũ Minh Thúy từng là Á hậu 1 nổi đình, nổi đám một thời nhờ sắc vóc xinh đẹp đáng mơ ước.
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Trước khi được biết đến là một “sếp lớn” của tập đoàn truyền thông lớn tại địa bàn TP.HCM, Vũ Minh Thuý từng tham gia “đọ sắc” tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức vào năm 1996. Ở cuộc thi sắc đẹp năm đó, ba nhan sắc nổi bật là: Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga, Á hậu 1 Vũ Minh Thúy và Á hậu 2 Đỗ Vân Anh. Bộ ba người đẹp này khiến giới báo chí tốn không biết bao nhiêu là giấy mực bởi họ vừa xinh đẹp vừa sở hữu những thành tích học tập tốt. Trong đó, người đẹp Minh Thuý có lợi thế về chiều cao với 1m74 và là sinh viên của Đại học kinh tế quốc dân. Song, cô nàng đành lỡ duyên với danh hiệu hoa hậu, khiến cho nhiều người hâm mộ tiếc nuối.
Trải qua nhiều năm, bộ ba mỹ nhân đều sở hữu nhan sắc thăng hạng, thành công trong công việc và một gia đình viên mãn. Song, Á hậu 1 - Vũ Minh Thúy có lẽ là người đẹp nổi trội và đặc biệt nhất trong số ba người. Bước ra từ cuộc thi sắc đẹp, mỹ nhân Đất cảng liên tục được “săn đón” nhiệt tình thông qua những hoạt động trong Vbiz như chụp hình quảng cáo cho nhiều thương hiệu lớn, biểu diễn thời trang... Nhưng ít ai ngờ rằng, cô nàng chỉ hoạt động nghệ thuật trong thời gian ngắn và chuyển sang làm việc cho một công ty mỹ phẩm.
Sau khi người đẹp “lên xe hoa”, tổ ấm nhỏ của cô quyết định vào TP.HCM sinh sống và lập nghiệp. Trong thời gian tìm việc tại nơi đây, nàng Á hậu 1 đã trúng tuyển vị trí cửa hàng trưởng tại Công ty điện tử viễn thông. Song, tại thời điểm ấy, cô chỉ nhận được mức lương 2,5 triệu đồng. Thậm chí, người đẹp sẵn sàng làm những công việc như rửa chén, lau cửa kính, hút bụi, cọ toilet... hàng tuần để san sẻ việc với nhân viên tạp vụ.
Tuy không còn hoạt động trong nghệ thuật, nhưng người đẹp gốc Hải Phòng vẫn giữ mối quan hệ tốt với vài người bạn trong Vbiz. Hiện tại, cô gần như “lột xác” hoàn toàn khi cô vừa sở hữu nhan sắc đẹp mặn mà, cuộc sống gia đình hạnh phúc viên mãn và sự nghiệp vững chắc đáng mơ ước.