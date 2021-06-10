Á hậu Thúy An 'thả rông' bầu ngực căng tròn, khoe sắc vóc đẹp 'không tì vết' ngay ngày sinh nhật

Hậu trường 10/06/2021 12:26

Vốn được biết đến với hình tượng là một cô gái mộc mạc và giản dị, nhưng Thuý An bất ngờ “lột xác” phong cách vô cùng ngoạn mục sau khi đăng quang Á hậu.

Nguyễn Thị Thúy An sinh năm 1997, từng đạt giải Á hậu 2 tại cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Với gương mặt khả ái và thân hình “đốn tim” người nhìn, cô nàng càng được chú ý và quan tâm hơn. Chưa kể, sau khi nàng Á hậu 2 bất ngờ tuyên bố lập gia đình càng khiến nhiều người chú ý.

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Với vẻ ngoài nổi bật, cô nàng xuất sắc đăng quang Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, chân dài gốc Kiên Giang này thường đăng tải những hình ảnh dung dị đời thường. Điển hình như các trang phục nữ tính, trẻ trung đi đôi với mái tóc dài thẳng mượt khiến nhiều người càng cảm mến hơn.

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Cô nàng thường khoe dáng trong tà áo dài truyền thống - Ảnh: FBNV
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Người đẹp cũng diện những trang phục nữ tính với mái tóc thả dài sang trọng - Ảnh: FBNV

Thi thoảng, người đẹp làm mới mình khi diện phong cách thời trang trở nên quyến rũ và gợi cảm hơn. Điển hình, dạo gần đây, người đẹp 9x đã diện bộ trang phục khoe tối đa vòng một căng tràn của mình khiến nhiều ngỡ ngàng và trầm trồ. 

 

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Người đẹp Kiên Giang không ngại thử sức với những bộ cánh 'hở bạo' vòng một - Ảnh: FBNV
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Vóc dáng nàng hậu siêu chuẩn, nổi bật với vòng eo săn chắc, khiến vạn người mê - Ảnh: FBNV
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Cô nàng thường diện những 'bộ cánh' trẻ trung và năng động ngoài đời - Ảnh: FBNV

Hiện tại, tuy không hoạt động năng nổ trong Vbiz, nhưng cô nàng vẫn tham gia vào các sự kiện giải trí cũng như các hoạt động xuyên suốt hành trình Hoa Hậu Việt Nam 2020 vừa qua. Tuy nhiên, thay vì chuyển hướng sang làm diễn viên hay người mẫu, thì người đẹp mong muốn tập trung cho công việc kinh doanh, dành nhiều thời gian hơn để vun đắp và "giữ lửa" cho gia đình nhỏ của mình.

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