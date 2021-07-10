Nguyễn Lâm Thảo Tâm sinh năm 2000, là một trong những cô nàng xinh đẹp và đầy tài năng của Vbiz. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào, cũng như phong cách thời trang biến hoá đa dạng, cô nàng đã nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm từ cộng đồng mạng. Sau khi "bén duyên" với nghệ thuật qua bộ phim điện ảnh "Mắt Biếc", cô nàng trở thành một trong những gương mặt diễn viên triển vọng và thu hút nhiều sự quan tâm của giới trẻ.

Thảo Tâm nhiều lần 'đốn tim' dân tình bởi ngoại hình sáng và xinh đẹp của mình - Ảnh: FBNV

Trước khi tham gia bộ phim "Mắt Biếc", cô nàng nổi tiếng với biệt danh “Hot girl IELTS 8.5” nhờ khả năng tiếng Anh cực đỉnh. Ngoài ra, người đẹp 10x còn là gương mặt quen thuộc trong các chương trình tiếng Anh của VTV, đạt các giải thưởng danh giá khác như: giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức năm 2012, quán quân EF Challenge Vietnam năm 2016. Chính vì vậy, cô nàng nhanh chóng nhận được sự chú ý và gây ấn tượng đối với cư dân mạng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và học thức đáng ngưỡng mộ.