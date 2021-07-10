Khoe ảnh sexy quá đà, hotgirl 9x Hà Thành bị dân mạng công kích: "Tưởng đẹp lắm à'

Nhịp sống trẻ 10/07/2021 07:02

Mai Thỏ nhận nhiều chỉ trích từ dân mạng, thế nhưng, nàng hotgirl không ngại đáp trả rằng sexy mới đúng "chất" của mình.

Mai Thỏ là một trong những hotgirl đời đầu cùng thời với dàn người đẹp Elly Trần, Thuỷ Top,... Mặc dù không tham gia hoạt động showbiz nhưng Mai Thỏ vẫn có một sức hút nhất định với cư dân mạng khi thường xuyên đăng ảnh sexy, nóng bỏng. Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Thỏ liên tục tung bộ ảnh với hàng loạt kiểu thả dáng "nhức mắt" để cổ vũ trận bóng đá Euro.

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Khoe ảnh sexy quá đà, hotgirl 9x Hà Thành bị dân mạng công kích: 'Tưởng đẹp lắm à' - Ảnh 3

Những chỗ cần che thì Mai Thỏ lại phô dáng lồ lộ ra thế kia - Ảnh: FBNV  

Mặc dù, nàng hotgirl đã có 2 con nhưng dường như cô vẫn giữ quyết tâm theo đuổi hình tượng gợi cảm. Có thể thấy, vóc dáng của Mai Thỏ vẫn rất nuột nà như thời còn con gái. Hình ảnh của nàng hotgirl nhanh chóng nhận sự chú ý lớn.

Trước loạt ảnh của nàng 9x, một số người bày tỏ đã quá quen với hình tượng này của cô. Song, cũng không ít ý kiến chỉ trích và khuyên cô nên đăng hình "tinh tế" hơn trên mạng xã hội. Trước những bình luận chỉ trích, Mai Thỏ lại không ngần ngại đáp trả và tự nhận rằng đây mới chính là "chất" của mình. 

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Mai Thỏ không ngần ngại đáp trả lại bình luận trái chiều của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình
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Bình luận chỉ trích gay gắt của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi lập gia đình vào năm 2014, hotgirl 9x quyết định lui về hậu trường để toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình. Hiện, Mai Thỏ đang là quản lý truyền thông cho một số kênh truyền hình. Ngoài ra, hot mom còn kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp.

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Khoe ảnh sexy quá đà, hotgirl 9x Hà Thành bị dân mạng công kích: 'Tưởng đẹp lắm à' - Ảnh 10

Loạt ảnh mới của Mai Thỏ nhận nhiều chỉ trích của dân mạng - Ảnh: FBNV

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