Làm mẹ 2 con, ‘hot girl ngực khủng’ Mai Thỏ vẫn được đại gia gạ qua đêm với giá 10.000 USD

Hậu trường 05/07/2019 16:22

Mới đây, hot girl Mai Thỏ bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ loạt tin nhắn từ một tài khoản lạ mời cô "đi khách" với mức giá cao ngất ngưởng.

Hot girl Mai Thỏ (Bùi Như Mai) sinh năm 1991, là một trong những hot girl đời đầu của showbiz Việt. Không chỉ nổi tiếng nhờ thân hình quyến rũ và vòng 1 đồ sộ, người đẹp họ Bùi còn gây chú ý với những bộ ảnh đầy nóng bỏng.

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Hot girl Mai Thỏ sở hữu vòng 1 cực khủng - Ảnh: Internet

Năm 2014, người đẹp lên xe hoa và dần rời xa showbiz. Hiện tại, cô tập trung cho công việc kinh doanh và dành thời gian chăm sóc 2 con nhỏ. Trên trang cá nhân, người đẹp vẫn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh khoe thân hình bốc lửa “đốt mắt” người nhìn.

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Người đẹp đã là mẹ 2 con - Ảnh: Internet

Mới đây, hot girl Mai Thỏ bất ngờ chia sẻ việc cô nhận được lời mời kết bạn từ một tài khoản Zalo lạ kèm theo lời mời “đi khách” đầy khiếm nhã. Người đẹp viết: “Sáng đọc tin nhắn shock hết hồn. Khi biết mình 2 con vẫn được giá thế này”.

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Bài đăng gây chú ý của hot girl Mai Thỏ - Ảnh: Internet

Cụ thể, tài khoản Zalo này đã gửi cho nàng hot girl tin nhắn rủ rê cô “vui vẻ” với một doanh nhân bất động sản kèm bảng giá chi tiết. Theo đó, giá cho 1 giờ là 5.000 USD (khoảng 115 triệu VNĐ), còn nếu qua đêm thì giá sẽ cao gấp đôi là 10.000 USD (hơn 200 triệu VNĐ).

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Bảng giá 'đi khách' gây sốc - Ảnh: Internet
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Sở hữu phong cách gợi cảm, người đẹp bất ngờ nhận được tin nhắn gạ 'đi khách' - Ảnh: Internet

Bài đăng của hot girl Mai Thỏ đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Hầu hết cư dân mạng đều tỏ ra bất ngờ trước những tin nhắn đầy phản cảm mà nàng hot girl nhận được. Bên cạnh đó, một số bạn bè thân thiết lại tò mò về phản ứng của người đẹp khi nhận được tin nhắn, đồng thời không quên trêu chọc cô: “Gái 2 con giá phải cao hơn nhé”.

Hot girl Trâm Anh: Hồi mới nổi tiếng, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn đi khách

Hot girl Trâm Anh: Hồi mới nổi tiếng, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn đi khách

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Từ khóa:   Mai Thỏ

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