'Con gái rượu' của đại gia Minh Nhựa tuyên bố nâng cấp vòng một, chăm diện váy áo hiểm hóc sau khi sinh con đầu lòng

Nhịp sống trẻ 11/07/2021 07:57

Điểm mặt những rich kid đình đám tại Việt Nam, không thể không nhắc đến con gái lớn của đại gia Minh Nhựa. Mới đây, cô nàng đã tiết lộ rằng mình đã quyết định đi nâng vòng một để trông gợi cảm và đẫy đà hơn sau khi sinh.

Joyce Phạm sinh năm 1999, được biết đến với tên thật là Phạm Trần Nguyễn Minh Anh. Cô nàng là con gái lớn của đại gia Minh Nhựa với người vợ đầu tiên. Không chỉ gây ấn tượng bởi diện mạo xinh đẹp, người đẹp còn khiến công đồng mạng choáng ngợp với gia thế "giàu nứt đố đổ vách", thường xuyên chưng diện hàng hiệu sang chảnh trên người và đi dạo sương sương với những chiếc siêu xe đắt đỏ. 

Tuy nhiên, ai nấy đều khá bất ngờ khi ái nữ nhà Minh Nhựa quyết đi về nhà chồng từ khi còn khá sớm. Sau đó, cô nàng đã sinh một bé trai đầu lòng vô cùng lém lỉnh và đáng yêu. Song, mẹ bỉm sữa vô cùng xuất sắc khi sớm lấy lại được sắc vóc thon gọn và chuẩn đẹp sau khi sinh nở.

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Joyce Phạm là con gái lớn của đại gia Minh Nhựa với người vợ đầu tiên - Ảnh: IGNV
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Rich kid nổi tiếng với loạt hàng hiệu đắt tiền 'dát' trên người - Ảnh: IGNV
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Gia đình nhỏ hạnh phúc viên mãn của cô nàng - Ảnh: IGNV

Mới đây, cô nàng gây ngỡ ngàng với hình ảnh "bốc lửa", nổi bật là vòng một đẫy đà của mình. Sau đó, người đẹp 9x đã mạnh dạn công khai "nâng cấp" với mức chi phí phẫu thuật là khoảng 90 triệu đồng. Với những người đang cho con bú như Joyce, điều này hoàn toàn có thể không ảnh hưởng tới tuyến sữa và không gây lo ngại cho lần sinh con thứ hai.

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Người đẹp 9x 'nâng cấp' với mức chi phí phẫu thuật là khoảng 90 triệu đồng - Ảnh: IGNV
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Với những bộ cánh khoét sâu vòng một, cô nàng tự tin khoe vẻ đẹp cơ thể mới được 'trùng tu' của mình - Ảnh: IGNV
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Ái nữ nhà Minh Nhựa khoe trọn đường cong chuẩn đẹp qua ống kính - Ảnh: IGNV
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Thân hình 'bốc lửa' của mẹ một con trông mòn con mắt - Ảnh: IGNV

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh gợi cảm, quyến rũ. Để sở hữu được vóc dáng "vòng nào ra vòng nấy"như bây giờ, cô nàng cũng khá vất vả, kiên trì luyện tập thể thao giảm cân, kết hợp với chế độ ăn uống và chăm sóc giữ da, giữ dáng... Những điều này khá được hội chị em chú ý và quan tâm. 

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