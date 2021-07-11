'Con gái rượu' của đại gia Minh Nhựa tuyên bố nâng cấp vòng một, chăm diện váy áo hiểm hóc sau khi sinh con đầu lòng

Joyce Phạm sinh năm 1999, được biết đến với tên thật là Phạm Trần Nguyễn Minh Anh. Cô nàng là con gái lớn của đại gia Minh Nhựa với người vợ đầu tiên. Không chỉ gây ấn tượng bởi diện mạo xinh đẹp, người đẹp còn khiến công đồng mạng choáng ngợp với gia thế "giàu nứt đố đổ vách", thường xuyên chưng diện hàng hiệu sang chảnh trên người và đi dạo sương sương với những chiếc siêu xe đắt đỏ.

Tuy nhiên, ai nấy đều khá bất ngờ khi ái nữ nhà Minh Nhựa quyết đi về nhà chồng từ khi còn khá sớm. Sau đó, cô nàng đã sinh một bé trai đầu lòng vô cùng lém lỉnh và đáng yêu. Song, mẹ bỉm sữa vô cùng xuất sắc khi sớm lấy lại được sắc vóc thon gọn và chuẩn đẹp sau khi sinh nở.