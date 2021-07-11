Phong cách chụp hình ‘bá đạo’ của nữ sinh Nhật Bản khiến nhiều người mắt chữ A mồm chữ O vì nó quá khác lạ

Nhịp sống trẻ 11/07/2021 12:30

Ngắm nhìn loạt ảnh dưới đây, không ít người mắt chữ A mồm chữ O vì nó quá khác lạ.

Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ vào một “group review” loạt ảnh nữ sinh Nhật Bản mặc váy tạo dáng trên không trung vô cùng “bá cháy” kèm theo caption:

“Gợi ý tạo dáng chụp hình dịu dàng, hiền lương, thục nữ cho các bạn nè. Chụp concept thanh xuân vườn trường như này là bao hót hòn họt luôn nha. Đảm bảo chẹo lai nha các bạn.”

Những bức ảnh này lập tức gây sốt bởi nhân vật trong đó vừa mặc đồng phục váy ngắn, vừa tạo các kiểu dáng độc - lạ - có một không hai trên không trung. Khi xem ảnh, người ta không thấy phản cảm mà vô cùng thích thú. Rất nhiều bạn trẻ để lại cmt khen ngợi rằng “quá đáng yêu”, “dễ thương vậy” hay “đỉnh kout”,... bên cạnh đó không quên tag bạn bè mình vào để cùng “chiêm ngưỡng” bộ ảnh sáng tạo này.

Phong cách chụp hình ‘bá đạo’ của nữ sinh Nhật Bản khiến nhiều người mắt chữ A mồm chữ O vì nó quá khác lạ - Ảnh 1
Tư thế chụp hình độc đáo có một không hai của nữ sinh Nhật Bản - Ảnh: FB
Phong cách chụp hình ‘bá đạo’ của nữ sinh Nhật Bản khiến nhiều người mắt chữ A mồm chữ O vì nó quá khác lạ - Ảnh 2
Cô nàng hóa thân thành dân chơi nhạc rock thứ thiệt - Ảnh: FB
Phong cách chụp hình ‘bá đạo’ của nữ sinh Nhật Bản khiến nhiều người mắt chữ A mồm chữ O vì nó quá khác lạ - Ảnh 3
Kiểu tạo dáng 'cú đá không trung' - Ảnh: FB
Phong cách chụp hình ‘bá đạo’ của nữ sinh Nhật Bản khiến nhiều người mắt chữ A mồm chữ O vì nó quá khác lạ - Ảnh 4
Thật không hổ danh là nữ sinh của đất nước sản xuất phim siêu nhân - Ảnh: FB
Phong cách chụp hình ‘bá đạo’ của nữ sinh Nhật Bản khiến nhiều người mắt chữ A mồm chữ O vì nó quá khác lạ - Ảnh 5
Kiểu tạo dáng 'trượt ván trên không trung' - Ảnh: Fb
Phong cách chụp hình ‘bá đạo’ của nữ sinh Nhật Bản khiến nhiều người mắt chữ A mồm chữ O vì nó quá khác lạ - Ảnh 6
Kiểu tạo dáng 'cưỡi thảm bay với thùng carton' - Ảnh: FB

Dù mặc váy ngắn nhưng các nữ sinh trong hình rất khéo léo tạo dáng sao cho không “lộ hàng” gây phản cảm, những vật dụng như ô che, thùng carton mỏng, chổi, balo được các nàng sử dụng làm đạo cụ nổi bật trong loạt ảnh của mình. Sự tạo dáng nhiệt tình, không ngần ngại tư thế nào của những nữ sinh xứ mặt trời mọc đã làm nên một bộ ảnh phóng khoáng, đem đến sự ngạc nhiên và tiếng cười cho người xem.

Phong cách chụp hình ‘bá đạo’ của nữ sinh Nhật Bản khiến nhiều người mắt chữ A mồm chữ O vì nó quá khác lạ - Ảnh 7
Kiểu tạo dáng 'thủy thủ mặt trăng' - Ảnh: FB
Phong cách chụp hình ‘bá đạo’ của nữ sinh Nhật Bản khiến nhiều người mắt chữ A mồm chữ O vì nó quá khác lạ - Ảnh 8
Một bức ảnh thật sự xinh đẹp - Ảnh: FB
Phong cách chụp hình ‘bá đạo’ của nữ sinh Nhật Bản khiến nhiều người mắt chữ A mồm chữ O vì nó quá khác lạ - Ảnh 9

Kiểu tạo dáng 'siêu nhân biến hình' - Ảnh: FB

Phong cách chụp hình ‘bá đạo’ của nữ sinh Nhật Bản khiến nhiều người mắt chữ A mồm chữ O vì nó quá khác lạ - Ảnh 10
Kiểu tạo dáng 'cú chưởng chết chóc' - Ảnh: FB
Phong cách chụp hình ‘bá đạo’ của nữ sinh Nhật Bản khiến nhiều người mắt chữ A mồm chữ O vì nó quá khác lạ - Ảnh 11
'Cưỡi thảm bay đến trường' - Ảnh: FB
Phong cách chụp hình ‘bá đạo’ của nữ sinh Nhật Bản khiến nhiều người mắt chữ A mồm chữ O vì nó quá khác lạ - Ảnh 12
Kiểu tạo dáng 'nhảy vào không trung' - Ảnh: FB
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