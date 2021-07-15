Rũ bỏ hình tượng 'kẹo ngọt', nữ streamer 'xinh đẹp nhất Liên quân' khoe thân táo bạo

Nhịp sống trẻ 15/07/2021 12:08

Dạo gần đây, Nguyễn Thị Hương Ly khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước màn "lột xác" ngoạn mục của cô nàng. Từ hình tượng trong sáng, nữ streamer này trở nên nóng bỏng và gợi cảm hơn.

Nguyễn Thị Hương Ly là một streamer có tên tuổi trong cộng đồng Liên Quân. Cô thường được biết đến với biệt danh là Lyly Sury với hình tượng trong sáng và ngây thơ. Sau một thời gian "lấn sân" làng streamer, người đẹp 9x này trở nên gợi cảm và quyến rũ hơn. Những "bộ cánh" của nữ streamer này thường "hở bạo" và phô diễn tối đa những đường cong cơ thể chuẩn đẹp, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi rời mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đồng thời, cô nàng thường xuyên tương tác với mọi người thông qua các tài khoản cá nhân trên Facebook, Instagram với những nội dung đậm mùi "thả thính". 

nguyen thi huong ly
Hương Ly là nữ streamer được nhiều người biết đến với hình tượng ngây thơ và trong sáng - Ảnh: FBNV
nguyen thi huong ly 1
Cô nàng dần thay đổi phong cách thời trang trở nên gợi cảm và quyến rũ hơn - Ảnh: FBNV

Sau khi thay đổi hình tượng gợi cảm, cũng như thường xuyên diện những bộ trang phục khoe khéo những đường cong cơ thể của mình, nữ streamer không thể tránh khỏi có những bình luận ác ý hay việc gạ gẫm từ người xem. Song, cô nàng cô trở nên quen dần và làm ngơ với những vấn đề tiêu cực này. 

nguyen thi huong ly 3
Sau khi thay đổi hình tượng gợi cảm, cô nàng không tránh khỏi những lời gạ gẫm của người xem - Ảnh: FBNV
nguyen thi huong ly 4
Những màn khoe thân 'hở bạo' của nữ streamer luôn nhận được sự chú ý của nhiều người - Ảnh: FBNV
nguyen thi huong ly 5
Người đẹp 9x sở hữu một thân hình thon gọn và cân đối - Ảnh: FBNV

Là một streamer nữ, cô nàng luôn biết cách thay đổi mình để thu hút người xem hơn. Cô nàng thường hay vừa hát vừa chơi game cho mọi người nghe. Điều bất ngờ là giọng hát của người đẹp trong trẻo và được nhiều người khen ngợi. Trong tương lai không xa, cô nàng luôn ấp ủ dự định phát triển thêm mảng âm nhạc

Từng bật khóc vì ốm yếu, người đẹp phòng gym ‘điêu khắc’ vóc dáng ‘bốc lửa’, cơ bắp cuồn cuộn

Từng bật khóc vì ốm yếu, người đẹp phòng gym ‘điêu khắc’ vóc dáng ‘bốc lửa’, cơ bắp cuồn cuộn

Cô nàng Trần Bích Hạnh gây sốt với hình thể săn chắc số đo ba vòng chuẩn không cần chỉnh, khiến dân tình đều “lác mắt” ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Xem thêm
Từ khóa:   Nguyễn Thị Hương Ly LyLy Sury thân hình gợi cảm

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 48 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 3 giờ 48 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 48 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 5 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'