Rũ bỏ hình tượng 'kẹo ngọt', nữ streamer 'xinh đẹp nhất Liên quân' khoe thân táo bạo

Dạo gần đây, Nguyễn Thị Hương Ly khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước màn "lột xác" ngoạn mục của cô nàng. Từ hình tượng trong sáng, nữ streamer này trở nên nóng bỏng và gợi cảm hơn.
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Nguyễn Thị Hương Ly là một streamer có tên tuổi trong cộng đồng Liên Quân. Cô thường được biết đến với biệt danh là Lyly Sury với hình tượng trong sáng và ngây thơ. Sau một thời gian "lấn sân" làng streamer, người đẹp 9x này trở nên gợi cảm và quyến rũ hơn. Những "bộ cánh" của nữ streamer này thường "hở bạo" và phô diễn tối đa những đường cong cơ thể chuẩn đẹp, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi rời mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đồng thời, cô nàng thường xuyên tương tác với mọi người thông qua các tài khoản cá nhân trên Facebook, Instagram với những nội dung đậm mùi "thả thính".
Sau khi thay đổi hình tượng gợi cảm, cũng như thường xuyên diện những bộ trang phục khoe khéo những đường cong cơ thể của mình, nữ streamer không thể tránh khỏi có những bình luận ác ý hay việc gạ gẫm từ người xem. Song, cô nàng cô trở nên quen dần và làm ngơ với những vấn đề tiêu cực này.
Là một streamer nữ, cô nàng luôn biết cách thay đổi mình để thu hút người xem hơn. Cô nàng thường hay vừa hát vừa chơi game cho mọi người nghe. Điều bất ngờ là giọng hát của người đẹp trong trẻo và được nhiều người khen ngợi. Trong tương lai không xa, cô nàng luôn ấp ủ dự định phát triển thêm mảng âm nhạc.