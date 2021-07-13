Từng bật khóc vì ốm yếu, người đẹp phòng gym ‘điêu khắc’ vóc dáng ‘bốc lửa’, cơ bắp cuồn cuộn

Trần Bích Hạnh là một người đẹp rất có tiếng trong cộng đồng gymer tại Việt Nam nhờ gương mặt xinh đẹp và hình thể săn chắn, chuẩn đẹp. Song, ít ai biết rằng, người đẹp sinh năm 1993 này từng trông khá mũm mĩm và nặng kí. Vậy nên, cô nàng và bạn trai cũ từng cãi nhau, chia tay cũng chỉ vì vấn đề cân nặng.

Sau khi trải qua một quá trình tập luyện chăm chỉ, cô nàng đã có màn "lột xác" ngoạn mục, trở thành một huấn luyện viên gymer được nhiều người biết đến.



Trần Bích Hạnh là một trong những cô nàng hot nhất nhì cộng đồng gymer - Ảnh: FBNV



Vốn sở hữu gương mặt khả ái, cô nàng còn có thân hình 'đốt mắt' đối phương - Ảnh: FBNV

Cô thường khoe những đường cong trong những 'bộ cánh' hở đầy hiểm hóc - Ảnh: FBNV

Không lựa chọn hình tượng “gái ngoan”, người đẹp 9x hướng theo hình tượng gợi cảm và “đốt mắt” để chinh phục trái tim cư dân mạng. Ở hot gymer này luôn toát lên vẻ ngoài, thần thái quyến rũ và dễ dàng “hớp hồn” người đối diện. Đồng thời, người đẹp 9x rất biết cách ăn mặc để làm nỗi bật mình trước đám đông. Cô nàng thường diện những bộ trang phục nội y, crop-top, váy ngắn, bikini,... để tôn dáng nóng bỏng một cách triệt để.



Nhan sắc của cô nàng ngày càng thăng hạng khiến nhiều người mê mẩn - Ảnh: FBNV



Cô nàng ưa khoe dáng với trang phục bikini ‘đốt mắt’ - Ảnh: FBNV



Người đẹp sở hữu thân hình nóng bỏng và săn chắc- Ảnh: FBNV

Hiện tại, người đẹp phòng gym sở hữu một lượng người hâm mộ đông đảo với hơn 370.000 lượt theo dõi trên Instagram. Không chỉ là một nữ gymer nhiều người theo đuổi, cô nàng còn "ghi điểm" nhờ cuộc sống sang chảnh khiến nhiều cô nàng ao ước.