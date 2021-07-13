Từng bật khóc vì ốm yếu, người đẹp phòng gym ‘điêu khắc’ vóc dáng ‘bốc lửa’, cơ bắp cuồn cuộn

Cô nàng Trần Bích Hạnh gây sốt với hình thể săn chắc số đo ba vòng chuẩn không cần chỉnh, khiến dân tình đều “lác mắt” ngay từ cái nhìn đầu tiên.
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Trần Bích Hạnh là một người đẹp rất có tiếng trong cộng đồng gymer tại Việt Nam nhờ gương mặt xinh đẹp và hình thể săn chắn, chuẩn đẹp. Song, ít ai biết rằng, người đẹp sinh năm 1993 này từng trông khá mũm mĩm và nặng kí. Vậy nên, cô nàng và bạn trai cũ từng cãi nhau, chia tay cũng chỉ vì vấn đề cân nặng.
Sau khi trải qua một quá trình tập luyện chăm chỉ, cô nàng đã có màn "lột xác" ngoạn mục, trở thành một huấn luyện viên gymer được nhiều người biết đến.
Không lựa chọn hình tượng “gái ngoan”, người đẹp 9x hướng theo hình tượng gợi cảm và “đốt mắt” để chinh phục trái tim cư dân mạng. Ở hot gymer này luôn toát lên vẻ ngoài, thần thái quyến rũ và dễ dàng “hớp hồn” người đối diện. Đồng thời, người đẹp 9x rất biết cách ăn mặc để làm nỗi bật mình trước đám đông. Cô nàng thường diện những bộ trang phục nội y, crop-top, váy ngắn, bikini,... để tôn dáng nóng bỏng một cách triệt để.
Hiện tại, người đẹp phòng gym sở hữu một lượng người hâm mộ đông đảo với hơn 370.000 lượt theo dõi trên Instagram. Không chỉ là một nữ gymer nhiều người theo đuổi, cô nàng còn "ghi điểm" nhờ cuộc sống sang chảnh khiến nhiều cô nàng ao ước.