Nữ streamer có thu nhập khủng nhất Việt Nam 'nghiện' xăm mình siêu chất

Không chỉ là một nữ steamer có thu nhập cao nhất mỗi tháng, Linh Ngọc Đàm còn sở hữu những hình xăm cực chất và đầy nghệ thuật.
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Linh Ngọc Đàm sinh năm 1996, hiện là một trong những nữ streamer xinh đẹp và nổi tiếng tiếng tại Việt Nam. Nữ streamer từng "gây choáng" cho cư dân mạng khi cô nàng tiết lộ mình đã từ chối một người ngỏ lời hợp tác với mức lương 18.000 USD (khoảng hơn 400 triệu VND) một tháng. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài khả ái, dễ thương mà tính cách của cô nàng còn thân thiện và hài hước.
Đồng thời, người đẹp 9x còn luôn biết cách tạo ấn tượng với người hâm mộ bởi phong cách vừa mạnh mẽ, cá tính và quyến rũ. Đặc biệt, những hình xăm đầy nghệ thuật và sáng tạo được "khắc" trên cơ thể của cô nàng khiến ai nấu đều không thể rời mắt. Theo như chia sẻ của mình, nữ stremer đã "nghiện" xăm hình bởi mỗi hình xăm đều có ý nghĩa và cô luôn muốn lưu giữ nó.
Tuy người đẹp 9x sở hữu cho mình chiều cao khiêm tốn nhưng gương mặt xinh đẹp đã giúp cô nàng luôn biết cách ăn mặc đề khiến công chúng chú ý và quan tâm hơn. Phong cách thời trang của cô nàng "biến hóa" phong phú và đa dạng từ nữ tính cho đến cá tính, năng động.
Bên cạnh sự nổi tiếng với vai trò là một streamer Việt, cô nàng được nhiều người biết đến và theo dõi thường xuyên qua các video hài hước và vui nhộn. Hiện tại, kênh YouTube của Linh Ngọc Đàm có hơn 2,6 triệu lượt đăng ký theo dõi, fanpage Facebook hơn 4,8 triệu lượt người theo dõi là vẫn còn hoạt động.