Nữ sinh tình nguyện có 'đôi mắt biết nói' gây bão trong kì thi tốt nghiệp THPT vừa qua

Nhịp sống trẻ 10/07/2021 12:09

Dù bịt khẩu trang kín mít nhưng vẻ ngoài của nữ sinh tình nguyện Phạm Hiền Trang vẫn khiến dân tình "lụi tim" bởi đôi mắt trong veo của mình.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia vừa qua, các bạn sinh viên tình nguyện từ các trường Đại học đã luôn đồng hành và hết mình hỗ trợ cho các sĩ tử. Trong đó, mọi người vô tình bắt gặp những cô bạn, cậu bạn sinh viên gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp và trong trẻo.

Mới đây, cư dân mạng đang truy lùng thông tin về một nữ sinh tình nguyện tiếp sức mùa thi THPT năm 2021 đã 'gây sốt' bởi đôi mắt trong veo, làn da trắng và giọng nói dễ thương của mình. Cụ thể, trong một clip Tiktok, một cô gái mặc áo xanh tình nguyện đã có màn phỏng vấn ngắn về hoạt động tiếp sức của cô. Song, điều nhiều người chú ý chính là vẻ ngoài khả ái, nổi bật dù bịt khẩu trang kín mít.

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Cảnh một nữ sinh tình nguyện tiếp sức mùa thi tốt nghiệp THPT 'gây sốt' mạng xã hộiẢnh: chụp màn hình

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Vẻ ngoài xinh đẹp và nổi bật của cô nàng dù bịt khẩu trang kín mít - Ảnh: Internet

Sau khi đoạn clip được đăng tải và lan truyền rầm rộ, cư dân mạng không mất quá nhiều thời gian để tìm ra danh tính của cô nàng tình nguyện này. Đó chính là Phạm Hiền Trang sinh năm 2000, hiện đang là sinh viên trường Đại học Mở Hà Nội. Được biết, đoạn clip này được quay khi cô nàng tham gia hoạt động tiếp sức mùa thi tại điểm trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội).

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Phạm Hiền Trang là một cô nàng vui vẻ, thân thiện với mọi người - Ảnh: FBNV
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Người đẹp là một cô gái cá tính và năng nổ trong mọi hoạt động ngoại khóa của trườngẢnh: FBNV
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Nữ sinh tình nguyện này đã nhanh chóng khiến dân tình 'lụi tim' ngay từ cái nhìn đầu tiênẢnh: FBNV

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Cô nàng không ngần ngại diện áo crop-top khoe vòng eo 'con kiến' của mình tròn những lần dạo phố - Ảnh: FBNV

Không chỉ ấn tượng bởi diện mạo xinh đẹp, nữ sinh 10x còn gây ấn tượng bởi phong cách thời trang cá tính, trẻ trung và năng động. Tất cả 'bộ cánh' của cô nàng đều tôn dáng và khoe triệt để những đường cong hình thể nổi bật của mình.

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