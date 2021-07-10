Nữ sinh tình nguyện có 'đôi mắt biết nói' gây bão trong kì thi tốt nghiệp THPT vừa qua

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia vừa qua, các bạn sinh viên tình nguyện từ các trường Đại học đã luôn đồng hành và hết mình hỗ trợ cho các sĩ tử. Trong đó, mọi người vô tình bắt gặp những cô bạn, cậu bạn sinh viên gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp và trong trẻo.

Mới đây, cư dân mạng đang truy lùng thông tin về một nữ sinh tình nguyện tiếp sức mùa thi THPT năm 2021 đã 'gây sốt' bởi đôi mắt trong veo, làn da trắng và giọng nói dễ thương của mình. Cụ thể, trong một clip Tiktok, một cô gái mặc áo xanh tình nguyện đã có màn phỏng vấn ngắn về hoạt động tiếp sức của cô. Song, điều nhiều người chú ý chính là vẻ ngoài khả ái, nổi bật dù bịt khẩu trang kín mít.