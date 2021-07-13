Không còn khoe khe ngực, các mỹ nhân Việt tích cực 'lăng xê' mốt diện chân ngực 'đốt cháy' màn hình

Dạo gần đây, các người đẹp Việt thường "đốt cháy" trang cá nhân của mình bằng những "bộ cánh" lộ chân ngực đẫy đà và căng tròn của mình. Tuy xu hướng khoe chân ngực này đang cực kỳ thịnh hành, nhưng phong cách thời trang này sẽ “phản chủ” và gây ra nhiều ý kiến trái chiều cho người mặc khi không biết phối đồ.

Nhắc đến hội "rich kid" tạ Việt Nam, ai nấy đều nhớ đến cái tên Thảo Nhi Lê. Cô nàng cũng là một trong những mỹ nhân diện váy trắng, khoe khéo chân ngực và khiến nhiều người không thể rời mắt. Vốn sỡ hữu thân hình chuẩn người mẫu, người đẹp 9x này vô cùng tự tin phô diễn những đường cong nóng bỏng của cơ thể.

Di Di

Cô nàng hotgirl được biết đến với hình tượng quyến rũ đến "ngượng chín mặt" trên mạng xã hội. Người đẹp cũng đăng tải những hình ảnh gợi cảm với áo ngắn khoe thềm ngực dưới tinh tế, nổi bật những điểm quyến rũ chết người trên cơ thể. Những bộ trang phục gợi cảm đã giúp cô nàng "ghi điểm" trong mắt người hâm mộ.

Elly Trần

Sở hữu thế mạnh ngoại hình với đường cong chuẩn, ngoại hình quyến rũ, Elly Trần không ngần ngại khoe dáng với bộ trang phục bikini khoét sâu ở trên lẫn bên dưới. Nổi bật nhất vẫn là cô nàng khoe khéo chân ngực vô cùng gợi cảm và nóng bỏng. Bà mẹ hai con của Vbiz khiến công chúng khó thể rời mắt khỏi vòng eo thon gọn và đôi chân nuột nà của mình.

Nhã Trần

Emily Nguyễn

Nữ huẩn luyện viên thể hình Emily cũng "rủ rê" cô bạn của mình cùng đọ sắc trong xu hướng để lộ chân ngực siêu quyến rũ này. Vốn sở hữu thân hình được "đúc" từ những bài tập gym bài bản, người đẹp thành công khi thử sức với kiểu trang phục khoe chân ngực với mẫu áo "quấn khăn". Cả hai đều toát lên vẻ kiêu sa, quyến rũ.

Dù quyến rũ một cách tinh tế hay mất điểm vì lộ liễu, các người đẹp vẫn bạo dạn để diện xu hướng lộ chân ngực đầy mới mẻ này. Đây là những trong những phong cách thời trang giúp các người đẹp tôn dáng và tôn phong cách sexy của mình.