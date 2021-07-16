Từng gây bão mạng xã hội, giờ đây ở tuổi 23 Thúy Vi sở hữu thân hình nóng bỏng, khối tài sản lên đến hàng tỷ đồng

Nhịp sống trẻ 16/07/2021 07:00

Không còn tạo ra những scandal ồn ào như trước, Thúy Vi hiện tại gây chú ý bởi ngoại hình nóng bỏng và khối tài sản tiền tỷ.

Thúy Vi được biết đến là hot girl gắn liền với những thị phi. “Mở đầu” là vào năm 2015, khi vẫn còn là học sinh cấp 3, Thúy Vi đã làm cộng đồng mạng dậy sóng vì công khai mình là bạn gái của thiếu gia Phan Thành trong khi anh chàng đã đính hôn với Midu. Kết quả là Midu quyết định hủy bỏ hôn lễ đã được chuẩn bị từ lâu, chính thức đường ai nấy đi với vị thiếu gia Sài Thành.

Từng gây bão mạng xã hội, giờ đây ở tuổi 23 Thúy Vi sở hữu thân hình nóng bỏng, khối tài sản lên đến hàng tỷ đồng - Ảnh 1
Thúy Vi vào thời điểm tạo 'scandal đầu đời' -  Ảnh: Internet

Không dừng lại với scandal “tiểu tam” chấn động, Thúy Vi sau đó liên tục gây sốc với loạt hình ảnh khoe thân quá đà cùng nhiều phát ngôn gây tranh cãi. Hot girl Cà Mau “lăm le” bước chân vào showbiz bằng cách xin đầu quân cho các công ty giải trí, tham gia nhiều gameshow truyền hình. Tuy nhiên vì không có tài năng gì nổi bật nên Thúy Vi không đạt được điều mình mong muốn, lúc gặp gỡ Khắc Tiệp để xin làm người mẫu, cô nàng đã bị ông bầu từ chối thẳng thừng.

Từng gây bão mạng xã hội, giờ đây ở tuổi 23 Thúy Vi sở hữu thân hình nóng bỏng, khối tài sản lên đến hàng tỷ đồng - Ảnh 2
Hot girl Cà Mau đăng ký tham gia gameshow truyền hình - Ảnh: Internet
Từng gây bão mạng xã hội, giờ đây ở tuổi 23 Thúy Vi sở hữu thân hình nóng bỏng, khối tài sản lên đến hàng tỷ đồng - Ảnh 3
9x muốn làm người mẫu nhưng không thành - Ảnh: Internet

Sau một thời gian ngắn, Thúy Vi xuất hiện với gương mặt cùng body khác lạ khiến nhiều người nghi vấn cô nàng đụng chạm đến dao kéo, 9x ngay lập tức không ngần ngại công khai với báo giới việc mình mạnh tay chi tiền phẫu thuật thẩm mỹ, kể rõ từng chi tiết trên cơ thể đã được chỉnh sửa. Hot girl tiếp tục tung ra những phát ngôn gây sốc, tâng bốc về tài sản riêng và thậm chí còn bị bóc dàn cảnh gặp gỡ Midu để gây chú ý.

Từng gây bão mạng xã hội, giờ đây ở tuổi 23 Thúy Vi sở hữu thân hình nóng bỏng, khối tài sản lên đến hàng tỷ đồng - Ảnh 4
Cô nàng không ngại công khai hình ảnh phẫu thuật thẫm mỹ - Ảnh: Internet
Từng gây bão mạng xã hội, giờ đây ở tuổi 23 Thúy Vi sở hữu thân hình nóng bỏng, khối tài sản lên đến hàng tỷ đồng - Ảnh 5
Gương mặt và body khác lạ của Thúy Vi - Ảnh: Internet

Dường như thấy con đường tìm đến thành công với loạt tai tiếng không hiệu quả, Thúy Vi sau đó bắt đầu tập trung xây dựng sự nghiệp kinh doanh để rồi vào năm 2019, hot girl Cà Mau khiến dân mạng bất ngờ khi tự tay sắm xế hộp BMW 2 tỷ, tuyên bố dư sức mua túi Hermes, đồng hồ Hublot. Cô nàng thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội với những buổi tiệc tùng, du lịch xa hoa. 

Từng gây bão mạng xã hội, giờ đây ở tuổi 23 Thúy Vi sở hữu thân hình nóng bỏng, khối tài sản lên đến hàng tỷ đồng - Ảnh 6
Thúy Vi tậu xế hộp tiền tỷ - Ảnh: Internet
Từng gây bão mạng xã hội, giờ đây ở tuổi 23 Thúy Vi sở hữu thân hình nóng bỏng, khối tài sản lên đến hàng tỷ đồng - Ảnh 7
Cuộc sống sang chảnh, xa hoa của 9x khi rời xa scandal - Ảnh: Internet

Hiện tại ở tuổi 23, có thể nói rằng 9x đã đạt được thành công nhất định khi sở hữu gương mặt đẹp, thân hình nóng bỏng cùng khối tài sản tiền tỷ khó ai sánh bằng. Cô nàng vẫn là nhân vật thu hút truyền thông, luôn được chú ý khi có động thái mới trên mạng xã hội. Theo dõi trang cá nhân của Thúy Vi, không khó để bắt gặp những hình ảnh cô khoe body nóng bỏng cùng những caption thả thính cực gắt.

Từng gây bão mạng xã hội, giờ đây ở tuổi 23 Thúy Vi sở hữu thân hình nóng bỏng, khối tài sản lên đến hàng tỷ đồng - Ảnh 8
Tạo dáng khiến dân tình 'ngộp thở' - Ảnh: Internet
Từng gây bão mạng xã hội, giờ đây ở tuổi 23 Thúy Vi sở hữu thân hình nóng bỏng, khối tài sản lên đến hàng tỷ đồng - Ảnh 9
Thúy Vi diện đồ sexy khoe body bốc lửa - Ảnh: FBNV
Từng gây bão mạng xã hội, giờ đây ở tuổi 23 Thúy Vi sở hữu thân hình nóng bỏng, khối tài sản lên đến hàng tỷ đồng - Ảnh 10
Hình ảnh mới nhất của cô nàng - Ảnh: FBNV
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Từ khóa:   Thúy Vy body bốc lửa tài sản tiền tỷ

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