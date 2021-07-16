Từng gây bão mạng xã hội, giờ đây ở tuổi 23 Thúy Vi sở hữu thân hình nóng bỏng, khối tài sản lên đến hàng tỷ đồng

Thúy Vi được biết đến là hot girl gắn liền với những thị phi. “Mở đầu” là vào năm 2015, khi vẫn còn là học sinh cấp 3, Thúy Vi đã làm cộng đồng mạng dậy sóng vì công khai mình là bạn gái của thiếu gia Phan Thành trong khi anh chàng đã đính hôn với Midu. Kết quả là Midu quyết định hủy bỏ hôn lễ đã được chuẩn bị từ lâu, chính thức đường ai nấy đi với vị thiếu gia Sài Thành.

Thúy Vi vào thời điểm tạo 'scandal đầu đời' - Ảnh: Internet

Không dừng lại với scandal “tiểu tam” chấn động, Thúy Vi sau đó liên tục gây sốc với loạt hình ảnh khoe thân quá đà cùng nhiều phát ngôn gây tranh cãi. Hot girl Cà Mau “lăm le” bước chân vào showbiz bằng cách xin đầu quân cho các công ty giải trí, tham gia nhiều gameshow truyền hình. Tuy nhiên vì không có tài năng gì nổi bật nên Thúy Vi không đạt được điều mình mong muốn, lúc gặp gỡ Khắc Tiệp để xin làm người mẫu, cô nàng đã bị ông bầu từ chối thẳng thừng.