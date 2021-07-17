Mẹ của bé gái Nhật Bản “đã xinh xắn lại còn hiểu chuyện” đính chính sự việc cô bé nhường ghế cho người lớn trên tàu điện ngầm khiến dân tình không khỏi... 'ngã ngửa'

Nhịp sống trẻ 17/07/2021 10:09

Mạng xã hội xứ Trung những ngày qua xôn xao bức ảnh “bé gái Nhật Bản nhường ghế trên tàu điện ngầm”

Trong hình, một cô bé mặc bộ váy dễ thương, đội chiếc mũ màu nâu và mang túi xách trông rất ra dáng người lớn đang đứng vịn tay vào cột đỡ. Tuy đã bị chiếc khẩu trang có kiểu dáng ngộ nghĩnh che quá nửa khuôn mặt nhưng nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh và làn da trắng sữa, người ta dễ dàng nhận ra sự xinh xắn, đáng yêu cực độ của em.

Mẹ của bé gái Nhật Bản “đã xinh xắn lại còn hiểu chuyện” đính chính sự việc cô bé nhường ghế cho người lớn trên tàu điện ngầm khiến dân tình không khỏi... 'ngã ngửa' - Ảnh 1
Bức ảnh bé gái gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua - Ảnh: Internet

Vì thấy còn rất nhiều ghế trống trên tàu điện nhưng cô bé không ngồi nên một số nguồn mạng xã hội Trung Quốc nghĩ ngay đến văn hóa của đất nước mặt trời mọc và thông tin rằng cô bé đến từ thành phố Kobe, Nhật Bản. Rất nhanh sau đó, thông tin này được lan truyền khắp nơi trên đất nước tỷ dân, các phương tiện truyền thông và một số blogger thi nhau ca ngợi bé gái “vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện”.

Thế nhưng vào ngày 8/7 vừa qua, mẹ của cô bé này đã lên tiếng đính chính những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về con mình là hoàn toàn sai lệch. Với nickname Ốc Sên Của Dải Ngân Hà, chị cho biết hai mẹ con đều là người Trung Quốc đồng thời khẳng định có người cố ý thêu dệt câu chuyện để thu hút sự chú ý của dư luận. 

Mẹ của bé gái Nhật Bản “đã xinh xắn lại còn hiểu chuyện” đính chính sự việc cô bé nhường ghế cho người lớn trên tàu điện ngầm khiến dân tình không khỏi... 'ngã ngửa' - Ảnh 2
Cô bé gây chú ý bởi vẻ ngoài xinh xắn - Ảnh: Internet

Người mẹ giải thích hành động của bé gái không mang mục đích nhường ghế cho người khác, chỉ đơn giản là cô bé muốn đứng mà thôi, chị cũng tiết lộ thêm mình đang làm việc với luật sư, nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ sự thật, trừng trị thích đáng những người lan truyền thông tin sai lệch.

Biết rõ ngọn ngành, dân mạng Trung Quốc sau đó đã có cuộc dậy sóng không nhỏ, đa phần mọi người đều tỏ ra bất bình trước câu chuyện bịa đặt nhằm thần thánh hóa một số chi tiết liên quan đến Nhật Bản và mong tòa án xử phạt những nhân vật đó thật nghiêm khắc.

Được biết bé gái trong bức ảnh nổi tiếng năm nay 2 tuổi, tuy còn nhỏ vậy nhưng em đã là người mẫu bởi sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu. Mẹ của em cũng vui vẻ khoe thêm một số bức ảnh của con gái trên tàu điện ngầm.

Mẹ của bé gái Nhật Bản “đã xinh xắn lại còn hiểu chuyện” đính chính sự việc cô bé nhường ghế cho người lớn trên tàu điện ngầm khiến dân tình không khỏi... 'ngã ngửa' - Ảnh 3
Vẻ đáng yêu 'quá thể đáng' của cô bé - Ảnh: Internet
Mẹ của bé gái Nhật Bản “đã xinh xắn lại còn hiểu chuyện” đính chính sự việc cô bé nhường ghế cho người lớn trên tàu điện ngầm khiến dân tình không khỏi... 'ngã ngửa' - Ảnh 4
Xinh như này thì em làm người mẫu là đúng rồi - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   bé gái Nhật Bản nhường ghế tàu điện ngầm

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