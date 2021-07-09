Sau khi được chồng đưa đi thi THPT, bà xã Quách Ngọc Tuyên gây sốt với vẻ ngoài xinh như hot girl và chuyện tình ‘chú - cháu’ kỳ diệu

Bà xã kém 16 tuổi của Quách Ngọc Tuyên khiến dân tình tò mò tột độ khi tham gia kỳ thi THPT.

“Hòa chung không khí” kỳ thi THPT bắt đầu từ ngày 7/7, Quách Ngọc Tuyên khiến dân tình ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa khi đưa vợ của mình đi thi kèm lời chúc “cười bể bụng” đến các sĩ tử: “Coi xong trận banh giờ chở bạn ấy đi thi, làm tròn bổn phận để tối mai được coi tiếp. Anh Vi Cá - chú Tuyên gửi lời chúc các em, các cháu thi bình tĩnh, tự tin và làm bài thật tốt. Chúc mẹ Bào Ngư vượt qua thử thách chính bản thân 1 cách xuất sắc.”

Quách Ngọc Tuyên đưa vẻ trẻ kém 16 tuổi đi thi THPT Quốc gia - Ảnh: Internet Được biết Quách Ngọc Tuyên và vợ trẻ Hân Hồ chính thức công khai yêu đương vào năm 2019, đến nay đã có với nhau một nhóc tỳ 2 tuổi tên Bào Ngư. Cách nhau đến 16 tuổi nên vợ chồng nam diễn viên nhận phải không ít lời bàn tán tuy nhiên gạt qua tất cả, họ đang sống bên nhau vô cùng hạnh phúc. Cả hai công khai hẹn hò vào năm 2019 - Ảnh: Internet Quách Ngọc Tuyên sánh đôi cùng vợ tại một sự kiện - Ảnh: Internet Nói về Hân Hồ, cô nàng sở hữu ngoại hình không thua kém gì các hot girl với vóc dáng mảnh mai cùng vòng 1 căng tròn, gợi cảm. Đặc biệt sau khi hạ sinh bé Bào Ngư, nhan sắc của Hân Hồ được khen ngợi ngày càng rạng rỡ, mặn mà. Bà xã Quách Ngọc Tuyên từng gây sốt vì vẻ ngoài đúng chuẩn “gái một con trông mòn con mắt” khi xuất hiện trên sóng truyền hình cùng chồng.

Nhan sắc xinh đẹp của Hân Hồ - Ảnh: Internet Cô nàng tạo được nhiều cảm tình với chiếc răng khểnh xinh xắn - Ảnh: Internet Hân Hồ rạng rỡ trong mọi khung hình - Ảnh: Internet Không những vậy, cô nàng còn khiến khán giả hứng khởi khi không ngại ngần chia sẻ chuyện từ năm 12 tuổi đã lên kế hoạch “cưa đổ” ông xã: “Từ lần đầu gặp năm 12 tuổi đó, tôi đã mê Quách Ngọc Tuyên vì anh ấy đẹp trai quá, giờ bớt đi rồi. Tôi gọi anh Tuyên là chú, cứ giả vờ mượn điện thoại rồi đi theo chú chơi, kiếm chuyện để tán tỉnh. Tôi lập mục tiêu phải lấy bằng được Quách Ngọc Tuyên làm chồng.” Hân Hồ xuất hiện cùng chồng trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet Phải nói rằng Hân Hồ là một cô gái vô cùng đặc biệt từ ngoại hình, chuyện tình cảm cho đến học hành. Dù đã là bà mẹ một con nhưng cô nàng vẫn quyết tâm ôn luyện và dự thi THPT Quốc gia. Cùng chúc cho Hân Hồ đạt được kết quả tốt và có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình của mình. Ảnh gia đình của chàng diễn viên và nàng hot girl - Ảnh: Internet Hân Hồ hạnh phúc bên chồng Ngọc Tuyên và con gái Bào Ngư - Ảnh: Internet

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