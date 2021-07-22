Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy người đi tàu dầm mình trong nước ngập tới ngực, cabin sáng le lói, trong khi ga tàu điện ngầm ở Trung Quốc giống như bể bơi lớn. Bên trong các toa tàu, một số hành khách ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, người thì quá kinh hãi. Các bậc cha mẹ vội bế con trẻ lên cao tránh khỏi dòng nước. Trên mạng xã hội thời điểm ấy xuất hiện hàng loạt lời kêu cứu, cho thấy tâm trạng tuyệt vọng của những nạn nhân trên chuyến tàu điện ngầm bị "bao vây" bởi dòng nước lụt ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc. Lực lượng cứu hộ đã phải cắt nóc tàu để giải cứu những người mắc kẹt bên trong, khi nước lũ dâng cao dần. Tuy nhiên, một số người đã thiệt mạng trước khi được giải cứu.

Theo thông báo chính thức từ giới chức Trung Quốc, ngày 21/7, đã có 12 người thiệt mạng vì nước lũ lớn tràn vào nhà ga tàu điện ngầm tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Lượng mưa trút xuống Trịnh Châu từ 17/7 tới 20/7 là 617,7 mm, gần bằng lượng mưa trung bình hàng năm của cả thành phố là 640,8 mm.

Những người có mặt trên tàu điện ngầm cầu cứu thảm thiết - Ảnh: Internet

Chồng của một trong 12 người không may mắc kẹt trên tàu điện ngầm ở Trung Quốc ấy nức nở chia sẻ với báo chí: "Cô ấy đã gửi cho tôi một đoạn video. Lúc đó, nước trong toa tàu còn chưa ngập quá bàn chân họ". Anh cho biết, vào khoảng 18h ngày 20/7 vừa qua, vợ mình đã đi chuyến tàu điện ngầm tuyến số 5 ở thành phố Trịnh Châu. Lần liên lạc cuối cùng giữa anh và vợ là lúc 18 giờ 4 phút chiều hôm đó. Thế nhưng sau đó, hai người đã bị mất liên lạc. Lúc ấy, người chồng cũng bị mắc kẹt trên đường. Vì vậy, anh chỉ có thể liên tục đăng thông tin tìm vợ trên các mạng xã hội. Mãi đến chiều ngày 21/7, anh mới nhận được thông tin về vợ và tức tốc Bệnh viện Nhân dân số 9 thuộc thành phố Trịnh Châu, nơi gần ga tàu điện ngầm. Thế nhưng, thay vì hình ảnh người vợ đầy sức sống thì anh lại bàng hoàng nhận ra thi thể của vợ mình. Anh càng đau xót hơn khi nghĩ đến đứa con cái mới lên 7 tuổi đã mồ côi mẹ.

Dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài trên khắp Hà Nam trong ba ngày tới. Để đối phó với thảm họa này, Trung Quốc đã điều động hơn 3.000 binh sĩ và nhân viên để hỗ trợ việc tìm kiếm và cứu nạn.