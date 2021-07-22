Hé lộ cuộc gọi cuối cùng của 1 trong 12 nạn nhân xấu số kẹt trong chuyến tàu 'tử thần' giữa trận 'đại hồng thủy' ngàn năm có một ở Trung Quốc

Thế giới 22/07/2021 14:04

Một trong 12 người mắc kẹt trên tàu điện ngầm ở Trung Quốc đã gửi clip cuối, 'báo hiệu thảm họa' sắp xảy ra cho chồng.

Theo thông báo chính thức từ giới chức Trung Quốc, ngày 21/7, đã có 12 người thiệt mạng vì nước lũ lớn tràn vào nhà ga tàu điện ngầm tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Lượng mưa trút xuống Trịnh Châu từ 17/7 tới 20/7 là 617,7 mm, gần bằng lượng mưa trung bình hàng năm của cả thành phố là 640,8 mm.

Hé lộ cuộc gọi cuối cùng của 1 trong 12 nạn nhân xấu số kẹt trong chuyến tàu 'tử thần' giữa trận 'đại hồng thủy' ngàn năm có một ở Trung Quốc - Ảnh 1
Nước lũ tràn vào tàu điện ngầm - Ảnh: Internet

 Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy người đi tàu dầm mình trong nước ngập tới ngực, cabin sáng le lói, trong khi ga tàu điện ngầm ở Trung Quốc giống như bể bơi lớn. Bên trong các toa tàu, một số hành khách ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, người thì quá kinh hãi. Các bậc cha mẹ vội bế con trẻ lên cao tránh khỏi dòng nước. Trên mạng xã hội thời điểm ấy xuất hiện hàng loạt lời kêu cứu, cho thấy tâm trạng tuyệt vọng của những nạn nhân trên chuyến tàu điện ngầm bị "bao vây" bởi dòng nước lụt ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc. Lực lượng cứu hộ đã phải cắt nóc tàu để giải cứu những người mắc kẹt bên trong, khi nước lũ dâng cao dần. Tuy nhiên, một số người đã thiệt mạng trước khi được giải cứu.

Hé lộ cuộc gọi cuối cùng của 1 trong 12 nạn nhân xấu số kẹt trong chuyến tàu 'tử thần' giữa trận 'đại hồng thủy' ngàn năm có một ở Trung Quốc - Ảnh 2
Những người có mặt trên tàu điện ngầm cầu cứu thảm thiết - Ảnh: Internet

 Chồng của một trong 12 người không may mắc kẹt trên tàu điện ngầm ở Trung Quốc ấy nức nở chia sẻ với báo chí: "Cô ấy đã gửi cho tôi một đoạn video. Lúc đó, nước trong toa tàu còn chưa ngập quá bàn chân họ". Anh cho biết, vào khoảng 18h ngày 20/7 vừa qua, vợ mình đã đi chuyến tàu điện ngầm tuyến số 5 ở thành phố Trịnh Châu. Lần liên lạc cuối cùng giữa anh và vợ là lúc 18 giờ 4 phút chiều hôm đó. Thế nhưng sau đó, hai người đã bị mất liên lạc. Lúc ấy, người chồng cũng bị mắc kẹt trên đường. Vì vậy, anh chỉ có thể liên tục đăng thông tin tìm vợ trên các mạng xã hội. Mãi đến chiều ngày 21/7, anh mới nhận được thông tin về vợ và tức tốc Bệnh viện Nhân dân số 9 thuộc thành phố Trịnh Châu, nơi gần ga tàu điện ngầm. Thế nhưng, thay vì hình ảnh người vợ đầy sức sống thì anh lại bàng hoàng nhận ra thi thể của vợ mình. Anh càng đau xót hơn khi nghĩ đến đứa con cái mới lên 7 tuổi đã mồ côi mẹ. 

Dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài trên khắp Hà Nam trong ba ngày tới. Để đối phó với thảm họa này, Trung Quốc đã điều động hơn 3.000 binh sĩ và nhân viên để hỗ trợ việc tìm kiếm và cứu nạn.

Hé lộ cuộc gọi cuối cùng của 1 trong 12 nạn nhân xấu số kẹt trong chuyến tàu 'tử thần' giữa trận 'đại hồng thủy' ngàn năm có một ở Trung Quốc - Ảnh 3
Lực lượng cứu hộ được triển khai để giải cứu người mắc kẹt trong tàu điện ngầm - Ảnh: Internet
Hoảng loạn chứng kiến hàng xóm chết vì Covid-19, đôi vợ chồng cùng 3 con tự nhốt mình trong nhà suốt 15 tháng, dẫn đến cái kết đau lòng

Hoảng loạn chứng kiến hàng xóm chết vì Covid-19, đôi vợ chồng cùng 3 con tự nhốt mình trong nhà suốt 15 tháng, dẫn đến cái kết đau lòng

Gần 2 năm qua, dịch bệnh Covid-19 đã và đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, không khí tang thương bao trùm nhiều quốc gia khiến ai trong chúng ta nhìn vào cũng không khỏi xót xa.

Xem thêm
Từ khóa:   mắc kẹt trong tàu điện ngầm sau trận mưa bão lớn 500 người bị mắc kẹt trong tàu điện ngầm lũ lụt ở Trung Quốc

TIN MỚI NHẤT

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 2 giờ 29 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 29 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 4 giờ 29 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích