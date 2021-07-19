Xe bồn lật úp, 12 người nhốn nháo 'hôi của' liền gặp họa sát thân, chi tiết trùng hợp đến khó tin 12 năm trước khiến người dân sợ hãi

Thế giới 19/07/2021 21:08

Trong lúc đang mải mê 'hôi của', chiếc xe bồn đột ngột phát nổ khiến 13 người thiệt mạng.

Được biết, một chiếc xe bồn chở xăng bị một chiếc xe kéo chở 20 tấn sữa đâm vào mạn phải. Vì chịu tác động quá mạnh, xe bồn đã lật úp sang bên trái đường. Tuy nhiên, thay vì giúp đỡ tài xế gặp nạn thì hàng chục người lại lao đến, tập trung xung quanh chiếc xe bồn để ... thu gom xăng rò rỉ. Chẳng ai ngờ, ngay cau đó, chiếc xe bồn bị bắt lửa và phát nổ khiến nhiều người xung quanh chết và bị thương nặng.

Một đại diện lực lượng chức năng xác nhận rằng ông đã chứng kiến 11 thi thể tại hiện trường, còn 1 nạn nhân khác qua đời ở bệnh viện. Hiện chưa rõ số người bị thương. Nhưng theo lời kể của nhiều nhân chứng, không ít nạn nhân bao gồm trẻ em được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.

Xe bồn lật úp, 12 người nhốn nháo 'hôi của' liền gặp họa sát thân, chi tiết trùng hợp đến khó tin 12 năm trước khiến người dân sợ hãi - Ảnh 1
Hiện trường một vụ nổ xe bồn năm 2016 - Ảnh: Reuters

 Đáng nói, theo một nguồn tin, cách đây 12 năm, địa phương này cũng từng xảy ra sự việc kinh hoàng tương tự. Khi ấy, chiếc xe bồn đột ngột phát nổ khiến 122 người thiệt mạng trong lúc đang "hôi xăng".

Có lẽ, thực trạng "hôi của" không phải là điều gì quá mới mẻ. Không cần nói đâu xa, chính tại Việt Nam trước đây cũng xảy ra những trường hợp gây bức xúc. Từ chuyện "hôi vịt" sau chiếc xe tải bị lật đến hình ảnh "hôi bia" đáng xấu hổ xảy ra ở TP.HCM và còn rất nhiều những hành vi tương tự như thế, khiến nhiều người phải lắc đầu ngán ngẩm. Phần lớn những người tham gia "hôi của" đều suy nghĩ một cách giản đơn mà không hay biết rằng đó là hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí còn có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân, như trường hợp chiếc xe bồn phát nổ ở trên. Hy vọng rằng, qua những sự việc đáng buồn này, mọi người cần nâng cao ý thức giúp đỡ người gặp nạn, thay vì lợi dụng cơ hội để kiếm ăn. 

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