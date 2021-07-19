Tiết lộ status sau khi giết bà mẹ 2 con, giấu xác trong phòng trọ của gã máu lạnh ở Thanh Hóa: Xin lỗi tất cả, trừ nạn nhân

Xã hội 19/07/2021 14:33

Nhiều người không khỏi rùng mình khi đọc lại dòng trạng thái của gã hung thủ giết người tình, giấu xác ở phòng trọ trước khi ra đầu thú.

Theo Thanh Niên, nghi phạm gây ra vụ án giết người tình, giấu xác ở phòng trọ gây chấn động dư luận là Nguyễn Bá Hùng (34 tuổi, ngụ thôn Trung Tiến, xã Nga Hải, H.Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), còn nạn nhân là chị N.T.S (31 tuổi, ngụ xã Hà Vinh, H.Hà Trung). Theo lời khai của Hùng với cơ quan công an, Hùng đã ra tay sát hại chị S. vào ngày 8/7 tại phòng trọ của chị, sau đó khóa cửa ngoài phòng trọ rồi bỏ đi. Đến ngày 16/7, Hùng đến Công an TX.Bỉm Sơn đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Từ thông tin Hùng khai báo, cơ quan công an đã nhanh chóng tìm ra thi thể nạn nhân. 

Tiết lộ status sau khi giết bà mẹ 2 con, giấu xác trong phòng trọ của gã máu lạnh ở Thanh Hóa: Xin lỗi tất cả, trừ nạn nhân - Ảnh 1
Phòng trọ, nơi người phụ nữ bị nhân tình giết - Ảnh: Người lao động

 Đáng nói, thời điểm trước khi đầu thú, Hùng còn viết lời xin lỗi trên trang Facebook cá nhân với nội dung: "Xin lỗi gia đình, bố mẹ, tất cả anh em bạn bè. Tôi đã làm một việc mà chính tôi cũng không ngờ tới. Tôi sai nhưng tất cả mọi chuyện đều có lý do của nó, mong anh em hiểu cho. Tôi xin lỗi tất cả". Sau khi sự việc được phanh phui, không ít người đã bày tỏ sự căm phẫn trước dòng trạng thái của gã hung thủ máu lạnh. 

Chia sẻ về hoàn cảnh của nạn nhân và mối quan hệ với hung thủ, một lãnh đạo Công an TX.Bỉm Sơn nói trên báo Thanh Niên, chị S. trước đây có chồng và 2 con, nhưng đã ly dị. Sau khi ly hôn, chị S. gửi con cho bố mẹ đẻ nuôi giúp, còn bản thân ra TX.Bỉm Sơn làm công nhân. Tại đây chị và Hùng gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm. Còn Hùng chưa có gia đình riêng, từ quê đến TX.Bỉm Sơn thuê phòng ở trọ và làm công nhân cho một nhà máy gạch. Sau vụ việc chấn động, Hùng không trốn đi xa mà vẫn đi lại, làm việc như bình thường. Theo lời khai nhận bước đầu của Hùng, do mâu thuẫn tình cảm nên xảy ra cớ sợ. 

Tiết lộ status sau khi giết bà mẹ 2 con, giấu xác trong phòng trọ của gã máu lạnh ở Thanh Hóa: Xin lỗi tất cả, trừ nạn nhân - Ảnh 2
Dòng chia sẻ được cho là của Hùng trước khi ra cơ quan đầu thú hành vi giết người, giấu xác - Ảnh: Thanh Niên

 Báo Pháp luật và Bạn đọc dẫn lời một số người dân xung quanh cho biết, căn phòng trọ này do chị S. thuê. Hùng hay lui tới căn phòng này. Những ngày qua, xung quanh khu vực có mùi lạ nhưng không ai phát hiện ra thi thể trong phòng trọ.

 Trên mạng xã hội gần đây cũng xuất hiện những thông tin cho rằng nghi phạm đóng cửa giữ thi thể nạn nhân trong phòng nhiều ngày rồi mới ra đầu thú. Tuy nhiên, theo Thanh Niên, đây chỉ là những tin đồn thổi. Hiện nghi phạm đã bị bắt tạm giam và vụ án cũng được chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

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