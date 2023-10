Theo Thanh Niên, nghi phạm gây ra vụ án giết người tình, giấu xác ở phòng trọ gây chấn động dư luận là Nguyễn Bá Hùng (34 tuổi, ngụ thôn Trung Tiến, xã Nga Hải, H.Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), còn nạn nhân là chị N.T.S (31 tuổi, ngụ xã Hà Vinh, H.Hà Trung). Theo lời khai của Hùng với cơ quan công an, Hùng đã ra tay sát hại chị S. vào ngày 8/7 tại phòng trọ của chị, sau đó khóa cửa ngoài phòng trọ rồi bỏ đi. Đến ngày 16/7, Hùng đến Công an TX.Bỉm Sơn đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Từ thông tin Hùng khai báo, cơ quan công an đã nhanh chóng tìm ra thi thể nạn nhân.

Phòng trọ, nơi người phụ nữ bị nhân tình giết - Ảnh: Người lao động

Đáng nói, thời điểm trước khi đầu thú, Hùng còn viết lời xin lỗi trên trang Facebook cá nhân với nội dung: "Xin lỗi gia đình, bố mẹ, tất cả anh em bạn bè. Tôi đã làm một việc mà chính tôi cũng không ngờ tới. Tôi sai nhưng tất cả mọi chuyện đều có lý do của nó, mong anh em hiểu cho. Tôi xin lỗi tất cả". Sau khi sự việc được phanh phui, không ít người đã bày tỏ sự căm phẫn trước dòng trạng thái của gã hung thủ máu lạnh.