Nói về gia cảnh nạn nhân, theo thông tin từ Nhịp sống Việt thì anh C. có 4 người con (3 con gái sinh ba hiện 20 tuổi và một cậu con trai út học lớp 9). Vài năm trước, vợ anh sang nước ngoài chăm 2 người con du học, 3 bố con ở nhà cùng ông nội. Hai vợ chồng thường xuyên gọi điện để hỏi thăm tình hình, chia sẻ với nhau. Khi nghe tin chồng mất tích, người vợ rất sốc, gọi điện về nhà bật khóc. Hiện, tình hình Covid-19 phức tạp, vợ con nạn nhân không thể về nước, chỉ có thể gọi điện chờ thông tin. "Chúng tôi biết anh Cường bị sát hại mấy ngày nay, vẫn đang đợi thông báo chính thức từ cơ quan công an. Gia đình cũng sốt ruột, mong kết thúc vụ việc để lo hậu sự cho anh", người nhà nạn nhân buồn rầu chia sẻ.

Dẫn tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 10/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng (40 tuổi, ở P.Bình Hàn, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về hành vi "giết người, cướp tài sản". Bị hại trong vụ án này được xác định là ông Dương Công C. (47 tuổi, trú thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Căn nhà nơi ông Cương sinh sống trước khi mất tích - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ ông D.C.H., bố của nạn nhân đi đòi nợ bị sát hại ở Hải Dương cung cấp thì vào khoảng 8h ngày 28/11/2020, anh C. một mình lái xe ô tô hiệu Mazda CX5, nói đến nhà Năng đòi nợ. Hai gia đình quen biết, có mối quan hệ làm ăn thân thiết từ năm 2016. Năng cũng thường xuyên đến nhà anh C. chơi, vì làm ngành y nên anh ta hay giới thiệu thuốc với ông H. Nhưng đến chiều cùng ngày, mất liên lạc với anh C., gia đình làm đơn trình báo chính quyền. Người nhà nói nạn nhân là người quan tâm đến bố mẹ, vợ con nên không đi qua đêm bao giờ. Ngay cả sang nhà anh em chơi, anh C. cũng ít khi ở lại ăn cơm. Đến tháng 6/2021, người thân nhận tin phát hiện chiếc xe của anh C. đỗ tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Người dân theo dõi lực lượng chức năng dẫn giải bị can Cao Tài Năng khám nghiệm cửa hàng từng thuê bán thuốc - Ảnh: Tiền Phong

Báo Tuổi Trẻ cũng dẫn thông tin hồ sơ vụ án cho hay, sau khi rời nhà đến cửa hàng số 126 Nguyễn Thượng Mẫn (TP Hải Dương) để đòi số tiền lớn đã cho Cao Tài Năng vay thì anh C. bị Năng sát hại. Để che giấu hành vi phạm tội, Cao Tài Năng đưa xác anh C. ra gần bờ sông thuộc Khu đô thị Đỉnh Long (TP.Hải Dương) chôn. Sau đó, Cao Tài Năng đào thi thể nạn nhân lên để đốt.