Vợ con người đàn ông xấu số bị mất tích, sát hại ở Hải Dương khóc cạn nước mắt, không thể về nước lo hậu sự vì dịch bệnh

Xã hội 11/07/2021 15:15

Sau khi nhận tin dữ, vợ của người đàn ông đi đòi nợ bị sát hại ở Hải Dương không khỏi bàng hoàng, khóc nghẹn vì không thể về nước.

Dẫn tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 10/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng (40 tuổi, ở P.Bình Hàn, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về hành vi "giết người, cướp tài sản". Bị hại trong vụ án này được xác định là ông Dương Công C. (47 tuổi, trú thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Nói về gia cảnh nạn nhân, theo thông tin từ Nhịp sống Việt thì anh C. có 4 người con (3 con gái sinh ba hiện 20 tuổi và một cậu con trai út học lớp 9). Vài năm trước, vợ anh sang nước ngoài chăm 2 người con du học, 3 bố con ở nhà cùng ông nội. Hai vợ chồng thường xuyên gọi điện để hỏi thăm tình hình, chia sẻ với nhau. Khi nghe tin chồng mất tích, người vợ rất sốc, gọi điện về nhà bật khóc. Hiện, tình hình Covid-19 phức tạp, vợ con nạn nhân không thể về nước, chỉ có thể gọi điện chờ thông tin. "Chúng tôi biết anh Cường bị sát hại mấy ngày nay, vẫn đang đợi thông báo chính thức từ cơ quan công an. Gia đình cũng sốt ruột, mong kết thúc vụ việc để lo hậu sự cho anh", người nhà nạn nhân buồn rầu chia sẻ. 

Vợ con người đàn ông xấu số bị mất tích, sát hại ở Hải Dương khóc cạn nước mắt, không thể về nước lo hậu sự vì dịch bệnh - Ảnh 1
Căn nhà nơi ông Cương sinh sống trước khi mất tích - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ ông D.C.H., bố của nạn nhân đi đòi nợ bị sát hại ở Hải Dương cung cấp thì vào khoảng 8h ngày 28/11/2020, anh C. một mình lái xe ô tô hiệu Mazda CX5, nói đến nhà Năng đòi nợ. Hai gia đình quen biết, có mối quan hệ làm ăn thân thiết từ năm 2016. Năng cũng thường xuyên đến nhà anh C. chơi, vì làm ngành y nên anh ta hay giới thiệu thuốc với ông H. Nhưng đến chiều cùng ngày, mất liên lạc với anh C., gia đình làm đơn trình báo chính quyền. Người nhà nói nạn nhân là người quan tâm đến bố mẹ, vợ con nên không đi qua đêm bao giờ. Ngay cả sang nhà anh em chơi, anh C. cũng ít khi ở lại ăn cơm. Đến tháng 6/2021, người thân nhận tin phát hiện chiếc xe của anh C. đỗ tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Vợ con người đàn ông xấu số bị mất tích, sát hại ở Hải Dương khóc cạn nước mắt, không thể về nước lo hậu sự vì dịch bệnh - Ảnh 2
Người dân theo dõi lực lượng chức năng dẫn giải bị can Cao Tài Năng khám nghiệm cửa hàng từng thuê bán thuốc - Ảnh: Tiền Phong

 Báo Tuổi Trẻ cũng dẫn thông tin hồ sơ vụ án cho hay, sau khi rời nhà đến cửa hàng số 126 Nguyễn Thượng Mẫn (TP Hải Dương) để đòi số tiền lớn đã cho Cao Tài Năng vay thì anh C. bị Năng sát hại. Để che giấu hành vi phạm tội, Cao Tài Năng đưa xác anh C. ra gần bờ sông thuộc Khu đô thị Đỉnh Long (TP.Hải Dương) chôn. Sau đó, Cao Tài Năng đào thi thể nạn nhân lên để đốt.

Vợ con người đàn ông xấu số bị mất tích, sát hại ở Hải Dương khóc cạn nước mắt, không thể về nước lo hậu sự vì dịch bệnh - Ảnh 3
Cao Tài Năng bị dẫn giải ra hiện trường chỉ nơi đốt xác phi tang, chôn xác nạn nhân - Ảnh: Vietnamnet

Vợ con người đàn ông xấu số bị mất tích, sát hại ở Hải Dương khóc cạn nước mắt, không thể về nước lo hậu sự vì dịch bệnh - Ảnh 4
Ngôi nhà Cao Tài Năng sống cùng bố mẹ trên đường Điện Biên Phủ (phường Bình Hàn, TP Hải Dương) - Ảnh: VTC News

Chia sẻ trên Báo VTC News, đại diện khu dân cư 17, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, nơi gia đình nghi phạm sinh sống cho hay, thời gian ở khu phố, Năng chưa từng xảy ra điều tiếng gì. Những ngày địa phương bùng phát dịch bệnh, vợ chồng Năng tài trợ khẩu trang, nước sát khuẩn cho khu dân cư. Được biết, người vợ đang mang bầu đứa con thứ 3. Trong khi đó, bố của Năng luôn buồn phiền vì con trai ông vay mượn nhiều tiền và từng bị đòi nợ. 

Mối quan hệ bất ngờ của nạn nhân và hung thủ trong vụ chủ nợ bị sát hại, mất tích bí ẩn ở Hải Dương

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Sau khi hung thủ bị bắt, nhiều tình tiết về vụ án rúng động Hải Dương được mổ xẻ, trong đó có mối quan hệ thân thiết giữa nạn nhân và hung thủ Cao Tài Năng.

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