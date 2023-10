Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị can Cao Tài Năng để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Theo báo Lao Động, Cao Tài Năng (sinh năm 1981, trú tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) sau khi bắt giữ đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”. Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương phê chuẩn.

Được biết, bị hại trong vụ chủ nợ bị sát hại ở Hải Dương này là anh D.C.C, sinh năm 1974, trú tại Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc. Như thông tin đã được chia sẻ trước đây, anh C. bị Cao Tài Năng ở TP.Hải Dương sát hại, sau đó phi tang thi thể. Chiếc xe của nạn nhân bị hung thủ đem gửi ở Hà Nội, sau đó thay biển số để đánh lừa công an. Mới đây, lực lượng chức năng tìm được chiếc ôtô của nạn nhân và điều tra ra vụ việc.

Nơi ở trước đây của vợ chồng Cao Tài Năng và được cho là hiện trường vụ án - Ảnh: Báo điện tử Kinh tế & Đô thị

Gia đình anh D.C.C cũng tiết lộ với báo Lao Động, thật ra anh C. và vợ chồng Cao Tài Năng có mối quan hệ khá thân thiết, đã nhiều lần anh C. đưa đôi vợ chồng này về nhà mình chơi. Bởi vì là dược sĩ, vợ của Năng còn từng tốt bụng, tư vấn thuốc cho ông D.C.H - bố đẻ anh D.C.C. Thậm chí, trước khi anh C. đi đòi nợ khoản 1 tuần, vợ chồng Cao Tài Năng còn cùng anh D.C.C đi ăn. Thân thiết là thế nhưng từ khi anh C. mất tích, Cao Tài Năng cũng chưa ghé lại nhà anh C. thêm lần nào nữa.