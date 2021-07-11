Sau khi hung thủ bị bắt, nhiều tình tiết về vụ án rúng động Hải Dương được mổ xẻ, trong đó có mối quan hệ thân thiết giữa nạn nhân và hung thủ Cao Tài Năng.

Theo báo Lao Động, Cao Tài Năng (sinh năm 1981, trú tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) sau khi bắt giữ đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”. Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương phê chuẩn. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị can Cao Tài Năng để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, bị hại trong vụ chủ nợ bị sát hại ở Hải Dương này là anh D.C.C, sinh năm 1974, trú tại Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc. Như thông tin đã được chia sẻ trước đây, anh C. bị Cao Tài Năng ở TP.Hải Dương sát hại, sau đó phi tang thi thể. Chiếc xe của nạn nhân bị hung thủ đem gửi ở Hà Nội, sau đó thay biển số để đánh lừa công an. Mới đây, lực lượng chức năng tìm được chiếc ôtô của nạn nhân và điều tra ra vụ việc. Nơi ở trước đây của vợ chồng Cao Tài Năng và được cho là hiện trường vụ án - Ảnh: Báo điện tử Kinh tế & Đô thị Gia đình anh D.C.C cũng tiết lộ với báo Lao Động, thật ra anh C. và vợ chồng Cao Tài Năng có mối quan hệ khá thân thiết, đã nhiều lần anh C. đưa đôi vợ chồng này về nhà mình chơi. Bởi vì là dược sĩ, vợ của Năng còn từng tốt bụng, tư vấn thuốc cho ông D.C.H - bố đẻ anh D.C.C. Thậm chí, trước khi anh C. đi đòi nợ khoản 1 tuần, vợ chồng Cao Tài Năng còn cùng anh D.C.C đi ăn. Thân thiết là thế nhưng từ khi anh C. mất tích, Cao Tài Năng cũng chưa ghé lại nhà anh C. thêm lần nào nữa.

Được biết, anh D.C.C là chủ một cửa tiệm kinh doanh thiết bị điện nước ở Gia Lộc, Hải Dương. Vợ con anh hiện đang sinh sống tại nước ngoài, anh ở Việt Nam cùng với bố và chị gái. Kể từ khi biết tin anh mất, cả gia đình suy sụp và khóc rất nhiều. Gia đình anh C. chia sẻ về mối quan hệ giữa anh và Cao Tài Năng - Ảnh: Báo Lao Động Theo VietNamNet, trước đó, vào ngày 28/11/2020, trước khi ra khỏi nhà, anh C. có thông báo với cha ruột về việc mình đi đòi tiền nợ của Cao Tài Năng. Đến tối không thấy con về, điện thoại không liên lạc được nên gia đình đã đi tìm nhưng không thấy. Sau đó bố ông Cường đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Trước đó, Cao Tài Năng thuê nhà ở đường Nguyễn Thượng Mẫn, TP Hải Dương để bán thuốc và có vay nạn nhân số tiền lớn. Khi bị anh C. đến đòi nợ, không rõ lý do gì mà Năng đã ra tay sát hại. Ngay sau đó, Năng đã chôn xác anh C. tại một bờ sống gần khu đô thị Đỉnh Long. Nhưng sau 1 tháng vì lo sợ sẽ bị phát hiện, Năng đã đào xác nạn nhân lên đốt để phi tang. Trả lời phỏng vấn của Tiền Phong, ông Lương Hữu Lanh, tổ trưởng Tổ dân phố số 2 (khu 7, phường Bình Hàn, TP Hải Dương) cho biết, thời gian Năng thuê nhà số 126 Nguyễn Thượng Mẫn để mở cửa hàng thuốc, ông và bà con lối xóm không thấy có dấu hiệu gì bất thường. Chỉ đến khi cảnh sát dẫn giải Năng về khám nghiệm căn nhà, mọi người mới ngỡ ngàng. Ông Nguyễn Trọng Nghệ, Bí thư kiêm trưởng khu 17 phường Bình Hàn chia sẻ, Cao Tài Năng và D.C.C có mối quan hệ làm ăn từ lâu. Kẻ này này được cho là nợ nạn nhân số tiền lớn.

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