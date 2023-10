Vào chiều ngày 10/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với đối tượng Cao Tài Năng (40 tuổi, trú phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương) về các tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản". Nạn nhân trong vụ án này là ông D.C.C., sinh năm 1974, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương. Cơ quan điều tra hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội của bị can Cao Tài Năng và hành vi vi phạm pháp luật của người có liên quan khác, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, đối tượng Cao Tài Năng đã có vợ và hai con, vợ anh ta đang mang thai đứa con thứ ba. Ngoài ra, đại diện khu dân cư 17, phường Bình Hàn cho hay, Cao Tài Năng là con ông C.T.P. và bà N.T.H., sinh sống tại khu dân cư đã lâu. Năng và vợ là người có học vấn, chưa từng có tiền án, tiền sự. Họ sống cùng bố mẹ tại ngôi nhà trên đường Điện Biên Phủ, sáng đi làm, tối về.