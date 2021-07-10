Người đàn ông ở TP.HCM giật biên bản, chửi bới khi bị xử phạt

Tin nóng 10/07/2021 19:09

Bị xử phạt vì ra đường trong trường hợp không cần thiết mùa dịch Covid-19, ông B. giật biên bản và tranh cãi với tổ công tác.

Theo Zing News, ngày 10/7, tổ công tác liên ngành quận Phú Nhuận lập chốt tại Công viên Gia Định để giám sát người dân lưu thông trong thời gian TP.HCM phong tỏa toàn địa bàn thành phố.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu ông T.X.B. (63 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) dừng xe để kiểm tra nhưng tài xế bỏ chạy. Bị chặn lại, ông B không nêu được lý do chính đáng khi ra đường.

Lúc tổ công tác lập biên bản xử phạt, ông B. lớn tiếng chửi bới, giật biên bản của lực lượng làm nhiệm vụ. Người này sau đó được cảnh sát mời về trụ sở.

covid-19
Trong ảnh, lực lượng chức năng kiểm soát người đi từ hướng từ Gò Vấp sang Phú Nhuận - Ảnh: Zing News

Vào lúc 0 giờ ngày 9/7, lệnh phong tỏa theo Chỉ thị 16 được áp dụng toàn TP.HCM. Đây là lần thứ 4 TP.HCM thay đổi, kéo dài biện pháp giãn cách xã hội.

Theo đó, người dân được yêu cầu ở nhà và chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác. Các trường hợp khẩn cấp (cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn, tang lễ), làm việc tại cơ quan, đơn vị Nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao...; khi ra khỏi nhà phải đảm bảo nguyên tắc 5K để phòng dịch Covid-19.

Được biết, từ ngày 27/4 đến chiều 10/7, TP.HCM ghi nhận 11.415 ca mắc Covid-19. Hôm nay, tổ liên ngành quận Phú Nhuận đã lập biên bản xử phạt 12 trường hợp ra đường khi không thật sự cần thiết. Mức phạt đối với hành vi này từ 1 đến 3 triệu đồng, theo Nghị định 117/2020NĐ-CP.

Bị tại nạn xe máy trên đường về quê, người phụ nữ phát hiện dương tính Covid-19 lúc đang cấp cứu

Bị tại nạn xe máy trên đường về quê, người phụ nữ phát hiện dương tính Covid-19 lúc đang cấp cứu

Trong lúc về từ Bắc Ninh người phụ nữ không may bị tai nạn giao thông và đi cấp cứu thì phát hiện dương tính Covid-19.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh dịch Covid-19 người đàn ông chửi bới khi bị xử phạt giữa dịch covid-19 cách chữa COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 55 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào