Bị xử phạt vì ra đường trong trường hợp không cần thiết mùa dịch Covid-19, ông B. giật biên bản và tranh cãi với tổ công tác.

Theo Zing News, ngày 10/7, tổ công tác liên ngành quận Phú Nhuận lập chốt tại Công viên Gia Định để giám sát người dân lưu thông trong thời gian TP.HCM phong tỏa toàn địa bàn thành phố.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu ông T.X.B. (63 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) dừng xe để kiểm tra nhưng tài xế bỏ chạy. Bị chặn lại, ông B không nêu được lý do chính đáng khi ra đường.

Lúc tổ công tác lập biên bản xử phạt, ông B. lớn tiếng chửi bới, giật biên bản của lực lượng làm nhiệm vụ. Người này sau đó được cảnh sát mời về trụ sở.

Trong ảnh, lực lượng chức năng kiểm soát người đi từ hướng từ Gò Vấp sang Phú Nhuận - Ảnh: Zing News

Vào lúc 0 giờ ngày 9/7, lệnh phong tỏa theo Chỉ thị 16 được áp dụng toàn TP.HCM. Đây là lần thứ 4 TP.HCM thay đổi, kéo dài biện pháp giãn cách xã hội.

Theo đó, người dân được yêu cầu ở nhà và chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác. Các trường hợp khẩn cấp (cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn, tang lễ), làm việc tại cơ quan, đơn vị Nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao...; khi ra khỏi nhà phải đảm bảo nguyên tắc 5K để phòng dịch Covid-19.

Được biết, từ ngày 27/4 đến chiều 10/7, TP.HCM ghi nhận 11.415 ca mắc Covid-19. Hôm nay, tổ liên ngành quận Phú Nhuận đã lập biên bản xử phạt 12 trường hợp ra đường khi không thật sự cần thiết. Mức phạt đối với hành vi này từ 1 đến 3 triệu đồng, theo Nghị định 117/2020NĐ-CP.

Bị tại nạn xe máy trên đường về quê, người phụ nữ phát hiện dương tính Covid-19 lúc đang cấp cứu Trong lúc về từ Bắc Ninh người phụ nữ không may bị tai nạn giao thông và đi cấp cứu thì phát hiện dương tính Covid-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ong-o-tphcm-giat-bien-ban-chui-boi-khi-bi-xu-phat-412023.html