Nghi phạm xuống tay với chủ nợ để phi tang ở Hải Dương được cho là đang nợ một số tiền lớn và là chủ hiệu thuốc.

Theo Zing News, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố bị can, tạm giam Cao Tài Năng (40 tuổi, trú phường Bình Hàn, TP Hải Dương) về tội Giết người và Cướp tài sản. Đối tượng này bị bắt khi cảnh sát điều tra vụ ông Dương Công Cường (47 tuổi, ở phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương) mất tích trong lúc đi đòi nợ 7 tháng trước. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã dẫn bị can đến khám xét cửa hàng áo dài ở 126 Nguyễn Thượng Mẫn, TP Hải Dương. Đây là nơi vợ chồng Năng từng thuê để mở hiệu thuốc. Sau đó, vợ chồng Năng trả lại căn nhà này. Một phụ nữ đã thuê lại để mở tiệm may áo dài. Còn Cao Tài Năng thuê căn nhà khác ở đầu phố để tiếp tục kinh doanh.

Cảnh sát khám xét cửa hàng ở 126 Nguyễn Thượng Mẫn, nơi Năng từng thuê để mở hiệu thuốc - Ảnh: Zing News Cũng theo Zing News, công an và đại diện VKS nhiều lần có mặt tại cửa hàng áo dài ở số 126 Nguyễn Thượng Mẫn thuộc phường Bình Hàn. Tổ trưởng Tổ dân phố số 2, khu 7, phường Bình Hàn cho biết ngày 3/7, đại diện tổ dân phố được mời đến để làm chứng quá trình làm việc của cơ quan công an tại cửa hàng áo dài. Hôm đó, Năng bị công an còng tay, dẫn giải về đây. Người này nói thêm: "Thời gian anh Năng thuê nhà số 126 mở hiệu thuốc, chúng tôi không thấy có dấu hiệu gì bất thường. Chỉ đến khi công an dẫn Năng về khám nghiệm căn nhà, chúng tôi mới bất ngờ". Khi được cơ quan điều tra mời đến khi cảnh sát khám xét, ông Nguyễn Trọng Nghệ (Bí thư kiêm Trưởng khu 17, phường Bình Hàn) nói Năng và người đàn ông mất tích có mối quan hệ làm ăn. Bị can nợ nạn nhân khoảng gần 2 tỷ đồng . Trưởng khu phố chia sẻ: “Ở địa phương, vợ chồng Năng không có điều tiếng gì. Năng chưa có tiền án, tiền sự. Đợt dịch Covid-19 vừa qua, vợ chồng anh ta còn tài trợ khẩu trang, nước sát khuẩn cho địa phương”. Ông C.T.P. (bố của Năng) cũng cho biết con trai ông làm ăn thua lỗ và bị nhiều người đòi nợ. Điều này khiến vợ chồng ông luôn buồn phiền.

Thông tin từ VTC cho hay, liên quan vụ việc, đại diện tổ dân phố số 2, khu 7 phường Bình Hàn cho biết, đầu năm 2020, vợ chồng anh T.B cho vợ chồng Năng thuê nhà ở số 126 Nguyễn Thượng Mẫn để mở hiệu thuốc. Tuy nhiên, vợ chồng Năng chủ yếu thuê nhân viên, thỉnh thoảng ghé qua, ít khi tiếp xúc với người dân ở tổ dân phố. Cuối năm 2020, vợ chồng Năng trả nhà, chuyển đi. Khoảng tháng 3/2021, ngôi nhà này được chị P. thuê để mở cửa hàng áo dài. Một người dân ở đường Nguyễn Thượng Mẫn cho biết, vợ chồng Cao Tài Năng mở nhiều cửa hàng thuốc tại tỉnh Hải Dương nhưng hiện tại các cửa hàng đều đóng cửa. Công an tỉnh Hải Dương xác định nạn nhân Dương Công Cường (người mất tích hơn 7 tháng nay) đã bị giết khi đi đòi nợ - Ảnh: Tuổi Trẻ Theo Tuổi Trẻ, sau khi giết ông Cường, Năng chôn nạn nhân ở bờ sông, gần khu đô thị Đỉnh Long. Khoảng một tháng sau, bị can này tiếp tục đào thi thể nạn nhân lên đốt để phi tang. Theo Dân Trí, trước đó, trao đổi với báo chí, người nhà của nạn nhân cho biết, khoảng 8h ngày 28/11/2020, ông một mình lái xe ô tô rời nhà, nói đi lên thành phố Hải Dương đòi nợ. Ngay chiều hôm đó, gia đình mất liên lạc với ông nên làm đơn trình báo chính quyền. Trong suốt 7 tháng, nạn nhân vẫn bặt tăm. Nạn nhân làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng lâu năm. Vài năm trước, vợ nạn nhân đã sang nước ngoài chăm hai con gái đi du học, ba bố con ở nhà cùng ông nội.

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