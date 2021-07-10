NÓNG: Đã bắt được nghi phạm vụ người đàn ông đi đòi nợ ở Hải Dương bị sát hại, mất tích hơn 7 tháng

Tin nóng 10/07/2021 17:50

Vụ việc từng gây xôn xao dư luận và hiện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Cao Tài Năng, sinh 1981, trú tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương về hành vi "Giết người", "Cướp tài sản".

Theo cổng thông tin Bộ Công an, ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án Giết người, Cướp tài sản xảy ra ngày 28/11/2020 tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương.

Anh D.C.C sinh năm 1976, trú tại Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương là nạn nhân của vụ việc trên.

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng, sinh 1981, trú tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương về hành vi "Giết người", "Cướp tài sản" vào ngày 7/7.

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Chiếc xe ô tô của nạn nhân đi đòi nợ là manh mối quan trọng giúp công an tìm ra thủ phạm - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị

Được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị can Cao Tài Năng và hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, gia đình anh D.C.C. trình báo anh mất tích từ tháng 11/2020 sau khi đi đòi nợ. Đến tháng 6/2021, chiếc xe của anh C. được phát hiện đỗ tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Được biết, anh C. có 4 người con (3 con gái sinh ba hiện 20 tuổi và một cậu con trai út học lớp 9). Vợ và 2 người con gái đang ở New Zealand.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu tóc của mẹ, con gái và em gái của nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.

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