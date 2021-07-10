Mới đây dân mạng được dịp rùng mình với những dòng tin nhắn của một nữ ca sĩ và nàng Hậu tố một bác sĩ có sở thích thác loạn khiến nhiều người xôn xao.

Trên mạng xã hội đang truyền tay nhau hàng loạt hình ảnh chụp tin nhắn nói chuyện giữa ca sĩ V.O và một nàng Hậu có tiếng xoay quanh việc ra giá và mời nhau đi hát. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như trong loạt tin nhắn kia không xuất hiện thêm nhiều nhân vật có tiếng trong ngành thẩm mỹ và cả showbiz.

Cụ thể trong loạt tin nhắn được công bố trên một trang tin điện tử, nàng Hậu có ý không muốn ca sĩ V.O chia sẻ bài về bác sĩ Q.T vì lý do vị bác sĩ này có lối sống thác loạn, thường tổ chức tiệc tình dục và còn bỏ ra gần 1 tỷ đồng mời một sao nam nổi tiếng cơ bắp cuồn cuộn.

Nhân vật cơ bắp cuồn cuộn được nhắc trong tin nhắn với giá mời 50 ngàn USD tương đương hơn 1 tỷ đồng - Ảnh: 2Sao

Cả hai tâm tình về một bác sĩ trong ngành - Ảnh: 2Sao

Ngay khi thông tin này lên sóng nhiều khán giả tỏ ra vô cùng bất ngờ. Nàng Hậu kia còn chia sẻ thêm rằng vị bác sĩ Q.T còn từng cặp kè với Hoa hậu có giải thưởng bên Úc. Lý do cô muốn cho ca sĩ V.O biết là để ngừng sự hợp tác trong tương lai với vị bác sĩ kia.

Và cô Hoa hậu 'có giải thưởng bên Úc' cũng được điểm mặt gọi tên - Ảnh: 2Sao

Không biết thực hư câu chuyện ra sao nhưng hiện tại sự việc vẫn đang gây xôn xao dư luận.

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