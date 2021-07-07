Phụ huynh có con tại điểm thi có ca dương tính ở TP.HCM: 'Chỉ mong sao các cháu sẽ bình an qua được kỳ thi này'

Các thí sinh có liên quan đến ca dương tính sẽ cách ly tại trường qua đêm nay rồi mai thi tiếp những môn cuối cùng.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, sáng 7/7 tại TP.HCM, ở điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, Quận 3 đã phát hiện 1 thí sinh đang thi môn Ngữ văn có vấn đề về sức khỏe, ngất xỉu. Thí sinh được chuyển test nhanh dương tính với Covid-19 và đang lưu bệnh tại Trung tâm Y tế Quận 3. Điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3) - Ảnh: Thanh Niên Điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn có 28 phòng thi, 607 thí sinh và hơn 100 cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia công tác kỳ thi làm nhiệm vụ. Sau khi có thông tin về thí sinh dương tính Covid-19, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức và ông Nguyễn Văn Hiếu - phó giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT TP.HCM, đã đến điểm thi kiểm tra.

Theo Tuổi Trẻ, cô Hồng Phương (50 tuổi, ngụ Q.4) sau khi lên trường biết được tình hình của con đã quay về đem quần áo, mền gối, những vật dụng cá nhân để tối con ngủ lại trường. Cô Phương chia sẻ khá lo lắng vì sợ con không được ăn ngủ ngon giấc như ở nhà vì tình hình dịch bệnh: "Lúc nghe báo tin, tôi như muốn xỉu. Trước khi thi chúng tôi đã lo lắm, lo riết rồi không may thành sự thật. Ban nãy gặp con, nó nói tâm trạng rối bời, không biết ngày mai kết quả kỳ thi sẽ ra sao". Chú H.N. (ngụ Q.1) cũng chạy đi chạy về để mang theo sách vở, quần áo ngủ, một bộ đồ cho ngày thi hôm sau, gối và mùng mền cho người thân là thí sinh đang cách ly tại trường. Chú chia sẻ với Tuổi Trẻ: "Chuyện đến thì phải đến. Trưa nay biết tin cháu thi cùng với F0 là gia đình đã chuẩn bị trước kịch bản này. Chỉ mong sao các cháu sẽ bình an qua được kỳ thi này".

Một phụ huynh có con là thí sinh chung phòng với ca nhiễm Covid-19 tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị Cũng chia sẻ trên Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, Chú Sung ở Phạm Ngũ Lão Quận 1, có con chung phòng thí sinh nhiễm Covid-19 cho hay: "Chú đứng ở cổng sau, con chú kêu ra cổng này đón sau khi thi xong. Nhưng sáng thi xong nó gọi về báo bạn cùng phòng mới thi 1 tiếng gục, giờ mới biết chuyện như vậy. Nhà trường có kêu vào trong trường nhưng chú từ chối, chú về lấy đồ cho con". Ngoài ra theo thông tin mới nhất từ Thanh Niên thì TP.HCM tiếp tục có ca dương tính với Covid-19 tại các điểm thi. Cụ thể, điểm thi Trường THCS Lý Phong (Quận 5) có 1 thí sinh đã xét nghiệm âm tính hôm 3/7. Đến ngày 5/7, thí sinh xét nghiệm lại âm tính nên tham gia làm thủ tục thi vào chiều 6/7 và thi môn ngữ văn vào sáng nay. Tuy nhiên, sau khi thi xong, Quận 5 báo kết quả xét nghiệm ngày 7/7 của thí sinh này là dương tính với Covid-19. Do đó, thí sinh đã được nghỉ thi toán buổi chiều. Điểm thi tách đôi phòng thi có liên quan và tổ chức khử khuẩn toàn bộ điểm thi. Ngoài ra, điểm thi Trường THCS Bàn Cờ (Quận 3) có trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trong buổi thi môn toán vào chiều ngày 7/7. Lúc thi xong, Quận 3 đã xử lý xét nghiệm nhanh, khử khuẩn toàn bộ điểm thi và tiến hành cách ly các học sinh liên quan tại điểm thi vào tối nay.

Bị tại nạn xe máy trên đường về quê, người phụ nữ phát hiện dương tính Covid-19 lúc đang cấp cứu Trong lúc về từ Bắc Ninh người phụ nữ không may bị tai nạn giao thông và đi cấp cứu thì phát hiện dương tính Covid-19.

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