Tình tiết mới vụ bắt ghen trên nắp capo rùm beng MXH: Gia cảnh cặp 'oan gia' không khá giả, chắt chiu lắm mới sắm được ô tô

Tin nóng 08/07/2021 16:27

Sau khi ăn thêm cái tát trời giáng từ chồng khi quyết "lăn lê bu bám" trên nắp capo lúc đi bắt ghen, thông tin về gia đình hai nhân vật chính và "người kia" đang được dư luận quan tâm.

Vụ đánh ghen chấn động MXH ngày qua có lẽ là cô vợ ở Thanh Hóa liều mạng nhảy lên nắp capo xe ôtô màu đỏ của chồng sau khi phát hiện anh ta đang vi vu với người khác trên xe. Quyết không để “tiểu tam” chạy thoát, sau khi tuột từ trên nắp capo xuống, dù bị chồng vung tay tát thẳng vào mặt người vợ vẫn chân trần tiếp tục chạy đi bắt ghen khiến người dân cảm thấy xót xa.

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Người vợ quyết đu trên nắp capo để bắt bằng được 'tiều tam' trong vụ đánh ghen rùm beng MXH vừa qua - Ảnh: Chụp từ clip

Ngay khi phần 1, phần 2 của đoạn clip được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi, khán giả bắt đầu tò mò về thông tin và gia cảnh của cặp "oan gia ngõ hẹp". Điều bất ngờ là gia cảnh của hai vợ chồng trong vụ đánh ghen ầm ĩ trên không giàu như cư dân mạng đã nghĩ. Thậm chí, theo Đất Việt, đại diện UBND thị trấn Ngọc Lặc, người phụ nữ bắt gặp chồng chở phụ nữ khác làm nghề tự do. Gia đình cũng không khá giả lắm, bao năm làm ăn họ tích cóp họ mới mua được chiếc xe ô tô.

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Người xem khá phẫn nộ khi anh chồng cho vợ thêm cái tát trời giáng lúc vừa xuống xe 

Ngoài ra chia sẻ với Đất Việt, một lãnh đạo UBND thị trấn Ngọc Lặc chia sẻ: "Hiện UBND thị trấn đã nắm được thông tin ban đầu và đang giao cho công an xử lý. Người đánh ghen và bị đánh ghen đều sống trên địa bàn thị trấn nhưng sống ở hai khu phố khác nhau. Theo thông tin ban đầu, trước đó người vợ cũng nghe nhiều thông tin chồng có bồ nên hôm đó phát hiện chồng đang chở người phụ nữ khác nên đã chặn xe lại. Thậm chí người phụ nữ này còn nằm trên nắp capo nhưng sau đó người chồng vẫn tiếp tục điều khiển xe, mặc vợ đang nằm trên đó. Theo clip chia sẻ, đi được một đoạn tới đoạn rẽ vào đường làng, người chồng xuống xe kéo vợ xuống và có tát vợ một cái khiến chị này bỏ chạy".

Được biết, công an hiện đang xác minh làm rõ, nếu có chuyện quan hệ ngoài luồng thì sẽ xử phạt về vi phạm luật hôn nhân gia đình. Ngoài ra hành vi điều khiển giao thông khi có người đang nằm trên nắp capo sẽ được giao cho Phòng CSGT làm rõ và xử lý.

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Cư dân mạng cho rằng dù thế nào cũng là tình nghĩa vợ chồng, không nên đánh nhau ngoài đường như thế - Ảnh: Chụp từ clip

Sau khi quan sát tình huống đánh ghen éo le trên, nhiều cư dân mạng đã ngán ngẩm và cho rằng vợ chồng có gì ngồi xuống bảo nhau không nên “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” như thế ngoài đường phố. Nhiều phụ nữ còn lên án hành vi đánh vợ của người chồng và mong cơ quan chức năng làm rõ để lấy lại công bằng cho người vợ trên.

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