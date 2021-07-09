Mặc thông báo giãn cách xã hội, 3 người vẫn tập thể dục trong công viên ở TP.HCM, bị phạt 6 triệu đồng

Tin nóng 09/07/2021 11:31

Một số người vẫn đến công viên Gia Định tập thể dục trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 phòng chống dịch Covid-19 đã bị lực lượng chức năng xử phạt.

Theo Zing News, tổ công tác UBND phường 9, quận Phú Nhuận đã tiến hành kiểm tra việc người dân chấp hành quy định giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 trên địa bàn vào sáng ngày 9/7.

Dù lực lượng chức năng đã căng dây phong tỏa nhưng vẫn có 3 người vào bên trong chạy bộ tập thể dục tại công viên Gia Định. Sau đó, những người này bị tổ công tác kiểm tra, xử phạt mỗi trường hợp 2 triệu đồng vì vi phạm. Trong hôm nay, đại diện UBND phường 9, quận Phú Nhuận cho biết lực lượng chức năng phường sẽ kiên quyết xử lý và không nhắc nhở đối với các trường hợp vi phạm quy định giãn cách xã hội trên địa bàn.

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Người bị phạt mặc áo kẻ - Ảnh: Zing News

Người này chia sẻ: "UBND phường sẽ triển khai 5 chốt trên địa bàn để giám sát, xử phạt người ra đường với lý do không chính đáng, không đảm bảo quy tắc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tuyên truyền cho người dân tuân thủ nghiêm các quy định giãn cách xã hội”.

Được biết trước đó, ngày 8/7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ký công văn khẩn về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị 16 trong 15 ngày từ 0h ngày 9/7. Thành phố sẽ tăng cường xử phạt vi phạm hành chính người ra khỏi nhà không thuộc các trường hợp quy định, không có lý do chính đáng.

Trong chỉ thị ban hành nêu rõ người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác. Các trường hợp khẩn cấp (cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn, tang lễ), làm việc tại cơ quan, đơn vị Nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao... khi ra khỏi nhà phải đảm bảo nguyên tắc 5K.

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