Thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 19/7, Công an quận 8 đã hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1974, ngụ quận 8) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân của Dũng là N.T.T. (SN 1990) và Đ.T.H.D. (SN 1975, vợ Dũng). Cả 2 nạn nhân đều tử vong do vết thương quá nặng.

Theo nguồn tin trên, Nguyễn Văn Dũng sống như vợ chồng với chị D. từ năm 2009. Tuy nhiên, do nghi ngờ chị D. có quan hệ tình cảm với T., nên Dũng thường xuyên ghen tuông. Mới đây, khoảng 19h45 ngày 17/7, trong lần nổi cơn ghen Dũng đã gọi cho chị D. qua mạng xã hội để nói chuyện. Sau cuộc gọi, cơn ghen tức của Dũng không nguôi mà càng nổi lên nên gã đã lấy cây kéo giắt vào người đi tìm chị D. và anh T. để xả cơn ghen.