Thảm án chồng đâm chết vợ 'hờ' cùng tình địch trẻ ở Sài Gòn vì ghen: Lộ cuộc điện thoại với con gái nạn nhân sau khi gây án

Xã hội 19/07/2021 09:02

Hành vi tàn nhẫn của gã hung thủ giết vợ 'hờ' và người đàn ông xa lạ khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 19/7, Công an quận 8 đã hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1974, ngụ quận 8) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân của Dũng là N.T.T. (SN 1990) và Đ.T.H.D. (SN 1975, vợ Dũng). Cả 2 nạn nhân đều tử vong do vết thương quá nặng.

Theo nguồn tin trên, Nguyễn Văn Dũng sống như vợ chồng với chị D. từ năm 2009. Tuy nhiên, do nghi ngờ chị D. có quan hệ tình cảm với T., nên Dũng thường xuyên ghen tuông. Mới đây, khoảng 19h45 ngày 17/7, trong lần nổi cơn ghen Dũng đã gọi cho chị D. qua mạng xã hội để nói chuyện. Sau cuộc gọi, cơn ghen tức của Dũng không nguôi mà càng nổi lên nên gã đã lấy cây kéo giắt vào người đi tìm chị D. và anh T. để xả cơn ghen.

Thảm án chồng đâm chết vợ 'hờ' cùng tình địch trẻ ở Sài Gòn vì ghen: Lộ cuộc điện thoại với con gái nạn nhân sau khi gây án - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Dũng - Ảnh: Công an TP.HCM

 Cụ thể, nghi chị D. sang nhà chị Lê Thị Thu L. (hẻm 17 đường Mễ Cốc, hàng xóm của Dũng) nên Dũng sang tìm. Tại đây, khi thấy T. đang ở ban công nên Dũng đã rút kéo đâm anh T. nhiều nhát. Thời điểm đó, dù bị thương, anh T. vẫn cố gắng bỏ chạy ra khỏi nhà về hướng hẻm số 5 Mễ Cốc, phường 15, quận 8 hô hoán mọi người ứng cứu. Tuy nhiên, anh T. chạy ra khỏi nhà được vài chục mét thì ngã quỵ, tử vong bên bờ kè đường Mễ Cốc. Thấy vậy, Dũng dừng lại. Cũng theo lời khai của Dũng, sau khi "xử lý" anh T. về nhà, Dũng nghe thấy tiếng chị D. nên đã chạy ra đẩy chị này ngã xuống đất rồi dùng kéo đâm tới tấp vào người chị.

Đáng nói, sau khi giết vợ xong, Dũng còn tỉnh táo lấy điện thoại của chị D. gọi điện cho con gái của chị là Th. (Sn 1997) tới đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó tại bệnh viện Chợ Rẫy. Còn Dũng mang theo hung khí tới trụ sở công an đầu thú. 

Thảm án chồng đâm chết vợ 'hờ' cùng tình địch trẻ ở Sài Gòn vì ghen: Lộ cuộc điện thoại với con gái nạn nhân sau khi gây án - Ảnh 2
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân T. Ảnh: Công an Nhân dân
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