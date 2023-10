Cả gan lưu clip 'vui vẻ' cùng 'bạn trai nhí' trong điện thoại, thiếu nữ 14 tuổi ở Hải Dương hoảng hốt bị tống tiền sau khi đi sửa điện thoại

Phát hiện trong điện thoại của bé gái 14 tuổi có clip nóng, 2 thiếu niên đã dùng đoạn video này để tống tiền nạn nhân.

Theo thông tin từ Báo Công an Nhân dân, tháng 3/2021, hai em N.M.N. (SN 2007) và T.V.G. (SN 2005, cùng ở huyện Thanh Miện, Hải Dương) có quan hệ tình cảm với nhau. Trong quá trình này, cả hai đã dùng điện thoại di động quay lại cảnh nhạy cảm. Khoảng đầu tháng 5/2021, em N.M.N. mang điện thoại đến nhờ đối tượng Nguyễn Văn Phượng (SN 2004, trú tại xã Thanh Tùng, Thanh Miện) sửa hộ.

Trong quá trình sửa máy, Phượng phát hiện thấy có lưu cảnh nhạy cảm của các em N. và G. nên đã chuyển đoạn video này sang điện thoại của anh ta. Sau đó, đối tượng Phượng cho Mai Văn Hiếu (SN 2004, ở xã Nhật Tân, Gia Lộc) cùng xem và cả hai thống nhất việc sử dụng đoạn video này để tống tiền các nạn nhân. Khoảng 20h45' ngày 25/5, khi đối tượng Hiếu đang nhận 3,5 triệu đồng của em N. thì bị Công an huyện Thanh Miện bắt quả tang.

Hai đối tượng trong vụ án - Ảnh: CAND

Ngày 15/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) cho biết đã điều tra, làm rõ vụ cưỡng đoạt tài sản. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng gồm Mai Văn Hiếu và Nguyễn Văn Phượng về tội cưỡng đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Sự việc xảy ra cũng là bài học cảnh báo những cá nhân, đặc biệt là phái nữ thường xuyên lưu trữ những hình ảnh và clip nhạy cảm trong điện thoại. Phải tuyệt đối chú ý bảo mật và không nên chia sẻ với bất kỳ ai ngoài cuộc. Nếu không may rơi vào trường hợp bị rò rỉ dữ liệu cá nhân nhạy cảm, người trong cuộc cần bình tĩnh và lựa chọn phương án xử lý phù hợp.

