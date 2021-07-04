Rủ bé gái mới 13 tuổi lên sân thượng chung cư làm 'chuyện người lớn', thanh niên lãnh án tù

Đời sống 04/07/2021 10:56

Quen nhau qua facebook, thanh niên 21 tuổi dần nảy sinh tình cảm rồi rủ bé gái chưa tròn 13 tuổi lên sân thượng làm 'chuyện người lớn'.

Theo Tiền Phong, ngày 3/7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bị can Võ Tấn Thành (SN 2000, tại An Giang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo kết luận điều tra, thông qua mạng xã hội Facebook Thành quen biết và nảy sinh tình cảm với cháu L.Ph.H. M. (sinh ngày 29/11/2007).

Khoảng 1h ngày 10/3/2020, L. nhắn tin kêu Thành đến nhà L. và chở L. đi chơi. Sau đó Thành đến chở L. đến sân thượng của 1 chung cư ở quận Tân Phú để quan hệ tình dục với nhau. Tiếp đó Thành chở L. về nhà của L còn Thành về phòng trọ của mình ở quận Thủ Đức.

Đến 23h ngày 11/3/2020, L. nhắn tin kêu Thành đến nhà chở L. đi chơi. Thành đến chở L. về phòng trọ của mình. Tại đây, cả 2 chủ động quan hệ tình dục thêm nhiều lần.

Ngày 15/3, khi M. mua thuốc tránh thai uống thì bố phát hiện. Bị bố truy hỏi, M. khai đã nhiều lần "làm chuyện người lớn" với bạn trai. Ngay lập tức, người đàn ông này tới công an tố cáo Thành hiếp dâm con gái mình.

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 Ảnh minh họa: Báo Đất Việt

Ngày 15/7/2020, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Võ Tấn Thành. Tại Cơ quan điều tra, Võ Tấn Thành khai nhận như nội dung nêu trên.

Trong vụ án này, cha của L. không yêu cầu bồi thường và có đơn bãi nại, xin không tham gia dự phiên tòa.

Đáng chú ý là quá trình điều tra vụ án, cháu L. còn khai nhận, thông qua mạng xã hội Facebook, L. có quen với thanh niên có nick ‘An Bình’ và có quan hệ tình dục tại rạp phim vào trưa khoảng tháng 9/2019; quen qua mạng xã hội Facebook và quan hệ tình dục tại khách sạn với nick ‘Quang Dương’ vào tháng 2/2020.

Tuy nhiên, với 2 đối tượng liên quan mà M. khai, không có chứng cứ nên Công an TPHCM đã có văn bản gửi Bộ Thông tin và truyền thông xác minh, nhưng chưa xác định được, khi nào xác định được 2 đối tượng này, sẽ điều tra và xử lý sau.

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