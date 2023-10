Thầy giáo ở Quảng Trị dùng 'clip nóng' để tống tiền người tình: Tự đạp đổ danh dự vì 8 triệu đồng

Thông tin trên Tuổi Trẻ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Dũng (38 tuổi, trú tại khóm 5, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng) về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Khi ông Dũng đang nhận số tiền nói trên tại đường Ngô Quyền (khóm 9, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng) thì bị Công an huyện Hải Lăng bắt quả tang.

Ông Dũng khai, đã dùng đoạn clip để đe dọa, uy hiếp người tình nhằm chiếm đoạt tài sản.

Được biết, ông Nguyễn Hữu Dũng là giáo viên dạy môn Địa, Trường THPT Bùi Dục Tài (huyện Hải Lăng).

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, Báo Phụ nữ Việt Nam cũng đưa tin về một trường hợp tương tự. Đối tượng trên Hoàng Huy Huyên, SN 1987, ở thôn Xuân Tiến, xã Hoằng Trạch (Hoằng Hóa) đã dùng clip "nóng" để tống tiền người tình trẻ.

Theo đó, vào ngày 2/7, Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đơn tố giác của chị N.T.T (SN 1990, ở huyện Nông Cống) về việc bị bạn trai quen qua mạng cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể vào khoảng tháng 12/2020, chị T. quen một nam thanh niên trên mạng xã hội Facebook có nickname "Thiếu Trang Chủ". Qua trò chuyện, người này giới thiệu với chị T. tên là Huy, trú ở huyện Hoằng Hóa.

Sau thời gian làm quen trên mạng, 2 người đã nảy sinh tình cảm với nhau. Khoảng tháng 3/2021, hai người đã gặp gỡ nhau tại một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Đối tượng Hoàng Huy Huyên - Ảnh: PNVN

Quá trình "tâm sự" tại nhà nghỉ, chị T. đã để cho đối tượng này quay lại clip nhạy cảm của 2 người. Một thời gian sau đó, 2 người vẫn liên lạc với nhau và chị T. còn gửi hình ảnh nhạy cảm của mình cho đối tượng này.

Đến ngày 17/5/2021, đối tượng này hỏi chị T. vay tiền nhưng chị không cho vay nên hắn đã nảy sinh ý định tống tiền chị. Ngay sau đó, đối tượng này đã gửi vào Messenger của chị T. một số hình ảnh nhạy cảm, clip "nóng" của 2 người và đe dọa, nếu không đưa tiền thì sẽ gửi hình ảnh và clip đó cho người thân, bạn bè. Vì quá hoảng sợ nên chị T. miễn cưỡng gửi cho đối tượng số tiền 3 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, ngày 7/6, đối tượng này đã sử dụng một nickname Facebook khác có tên là "Hoa Hồng Bulgaria" nhắn tin qua Messenger xưng là vợ của Huy, đe dọa chị T. phải gửi số tiền là 5 triệu đồng nếu không sẽ phát tán hình ảnh và clip nhạy cảm của chị.

Do lo sợ nên chị T. đã chuyển khoản số tiền 5 triệu đồng qua tài khoản của đối tượng. Thấy dễ dàng đe dọa, uy hiếp chị T. nên ngày 10/6 đối tượng tiếp tục dùng nickname Facebook nhắn tin tự xưng là vợ của anh Huy đe dọa, yêu cầu chị T. phải chuyển khoản tiếp số tiền 5 triệu đồng. Do nhiều lần bị đe dọa và lo sợ những hình ảnh, clip nhạy cảm của mình bị phát tán, ngày 11/6, chị T. đã đến Công an huyện Nông Cống trình báo sự việc.

Sau khi nhận được tin báo tố giác của chị Công an huyện Nông Cống đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác minh, điều tra làm rõ và đã xác định được chủ nhân của tài khoản Facebook "Thiếu Trang Chủ" và "Hoa Hồng Bulgaria" là Hoàng Huy Huyên, ở xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa, nên tiến hành bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Huyên, Công an huyện Nông Cống đã thu giữ 2 chiếc điện thoại di động trong đó vẫn còn lưu một số hình ảnh, clip nhạy cảm của chị T.

Vụ việc đang được Công an huyện Nông Cống điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Những sự việc này là bài học dành cho các chị em phụ nữ cần phải cẩn trọng hơn với những mối quan hệ yêu đương để không rơi vào những hoàn cảnh đáng tiếc.