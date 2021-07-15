Hàng loạt khách nữ đi xe đường dài Hà Nội Lạng Sơn bị chụp lén cảnh 'hớ hênh, nhạy cảm' khiến CĐM bất bình

Hành động chụp trộm vô ý thức cùng những phát ngôn khiếm nhã của tài xế khiến ai nấy không khỏi bất bình.

Mới đây, câu chuyện về một tài xế chạy xe khách tuyến Hà Nội - Lạng Sơn chuyên chụp trộm khách nữ đi xe rồi đăng ảnh lên Facebook cá nhân đã khiến nhiều người phẫn nộ. Theo những hình ảnh lan truyền mạng xã hội, lái xe Mercedes 16 chỗ chuyên chở khách đi tuyến Hà Nội - Lạng Sơn thường xuyên đăng tải hình ảnh các hành khách trên xe cùng những lời lẽ bình luận khiếm nhã. Điều đáng nói đây đều là những hình chụp trộm khi khách nữ có những khoảnh khắc hớ hênh lại có phần "nhạy cảm".

Một góc chụp khá nhạy cảm được tài khoản này đăng tải - Ảnh: Internet Tài xế chụp ảnh khách nữ rồi thản nhiên đăng lên MXH - Ảnh: Internet Phía dưới những hình ảnh này, tài xế còn tiếp tục cùng bạn bè sử dụng ngôn từ châm chọc, chế giễu để những vị khách nữ. Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh và câu chuyện đang gây xôn xao trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động của tài xế. Bởi đây là những khoảnh khắc riêng tư của khách hàng, lại có thể đăng công khai lên Facebook rồi vào châm chọc như vậy là điều không thể chấp nhận được. Đồng thời, cư dân mạng cũng kêu gọi mọi người nên cẩn thận, và tẩy chay nhà xe này.

Những lời lẽ giễu cợt, khiếm nhã đi kèm từng tấm hình với góc chụp 'kỳ lạ' khiến nhiều người phẫn nộ - Ảnh: Internet Thực tế cho thấy, không chỉ riêng tài xế nói trên mà rất nhiều người vẫn vô tư hoặc cố tình chụp trộm, quay lén người khác rồi chia sẻ lên mạng xã hội mà không biết rằng đó là hành vi vi phạm pháp luật. Thậm chí, phải chịu một mức phạt khá nặng. Theo Luật Việt Nam, Nghị định 174 năm 2013 của Chính phủ nêu rõ, việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật bị xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng (điểm 3, khoản 3 Điều 66). Với quy định này, việc đăng tải thông tin, hình ảnh của người khác lên mạng xã hội khi không có sự đồng ý của chính chủ sẽ bị phạt nặng, người dân cần hết sức lưu tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hang-loat-khach-nu-di-xe-duong-dai-ha-noi-lang-son-bi-chup-len-canh-ho-henh-nhay-cam-khien-cdm-bat-binh-412706.html