Người đàn ông tạt xăng đốt căn nhà có 2 đứa trẻ sinh đôi ở TP.HCM giữa đêm, hàng xóm hốt hoảng kêu cứu

Xã hội 09/07/2021 11:14

Không biết vì lý do gì mà người đàn ông nhẫn tâm tạt xăng, phóng hỏa ngôi nhà bên cạnh, bất chấp bên trong có 2 đứa trẻ sơ sinh.

Theo nguồn tin từ Báo Giao thông, khoảng 21h45 ngày 8/7, người dân phát hiện đám cháy bùng lớn tại tại hành lang lầu 1 căn nhà trong hẻm 256 trên đường Lãnh Binh Thăng, phường 13, quận 11, TP.HCM nên hô hoán, la lớn. Ngay lập tức, một số người trong căn nhà trên dắt con cái tháo chạy tán loạn ra ngoài. Người dân xông vào dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ khống chế được đám cháy và phát hiện mùi xăng nồng nặc.

Theo lời một chân chứng, thời điểm xảy ra vụ cháy, họ phát hiện người đàn ông đứng bên nhà cầm can xăng tạt sang nhà hàng xóm và phóng hỏa. Sau khi lửa bốc cháy, người này cố thủ trong nhà mình. Đồng thời, nhân chứng tiết lộ thêm: “Người đàn ông thường xuyên chửi nhà hàng xóm bên cạnh nhưng không hiểu vì lý do gì".

Người đàn ông tạt xăng đốt căn nhà có 2 đứa trẻ sinh đôi ở TP.HCM giữa đêm, hàng xóm hốt hoảng kêu cứu - Ảnh 1
Người đàn ông phóng hỏa nhà hàng xóm bị khống chế - Ảnh: Báo Giao thông

 Đáng nói, bên trong căn nhà bị phóng hỏa có hai em bé sinh đôi mới được 3 tháng tuổi. May mắn là thời điểm phát hiện cháy, người thân kịp bồng cả hai bé chạy thoát ra ngoài. Nhận tin báo, Công an phường 13, quận 11 đã có mặt khống chế, đưa người đàn ông về trụ sở để làm việc.

Thiết nghĩ, bất cứ mâu thuẫn nào cũng đều có hướng giải quyết êm đẹp, chứ không nên giải quyết bằng cách tiêu cực gây tổn thương đến người khác. Quan trọng là trước mỗi sự việc, người trong cuộc phải bình tĩnh, suy nghĩ chín chắn chứ đừng vì "nóng giận mà mất khôn".

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