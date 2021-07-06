Chơi tại nhà, bé trai 5 tuổi ngã xuống bể nước sinh hoạt của gia đình, lúc vớt lên đã không còn thở

Đời sống 06/07/2021 17:52

Chơi gần bể nước của gia đình, bé trai 5 tuổi không may ngã xuống dưới, đến khi được phát hiện cháu bé đã tử vong.

Theo thông tin từ Phapluatplus, sự việc đau lòng xảy ra tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Nạn nhân được xác định là cháu H.Đ.G.H (SN 2016, trú tại xã Diễn Bích). Vào đầu giờ chiều ngày 5/7, bé H chơi một mình gần bể nước sinh hoạt của gia đình, không may nạn nhân bị ngã cắm đầu xuống bể nước. Đến khi người thân kịp phát hiện đưa nạn nhân lên thì cháu H đã tử vong.

Theo lãnh đạo xã Diễn Bích, vì nhiều ngày không có mưa nên nước trong bể không quá sâu nhưng do cháu bé ngã cắm đầu xuống phía dưới, thời điểm bị ngã không ai kịp phát hiện nên dẫn đến việc cháu bé tử vong.

Chơi tại nhà, bé trai 5 tuổi ngã xuống bể nước sinh hoạt của gia đình, lúc vớt lên đã không còn thở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, dư luận cũng không khỏi đau xót trước sự việc 3 anh em ruột bị bồn nước từ trên giàn rơi xuống đất đè khiến một trẻ qua đời tại chỗ.

Thông tin trên Báo Công an TP.HCM chiều 4/7, lãnh đạo UBND huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết nạn nhân là bé N.T.Đ. (7 tuổi), 2 em bị thương là N.T.P. (7 tuổi) và N.T.P. (12 tuổi). Cả 3 là anh em ruột.

Chơi tại nhà, bé trai 5 tuổi ngã xuống bể nước sinh hoạt của gia đình, lúc vớt lên đã không còn thở - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Chia sẻ về sự việc, vị lãnh đạo này cho hay, khoảng 7 giờ cùng ngày, 3 anh em đang chơi dưới đất ở trong khuôn viên nhà thuộc ấp 2, xã Lộc Hưng. Lúc này, bồn chứa nước sinh hoạt ở trên giàn bất ngờ gặp sự cố, rơi xuống nơi 3 anh em đang ngồi chơi. Phát hiện sự việc, nhiều người hô hoán rồi chạy đến kiểm tra thì em N.T.Đ. (7 tuổi) đã tử vong. Hai em còn lại bị thương, người thân đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu, sau đó được chuyển đến BV Chợ Rẫy để điều trị.

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