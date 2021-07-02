Dù được nhiều người dân khuyên bảo, giải thích nhưng chị Q không nghe.

Thông tin từ Báo Giao thông, vào khoảng 22h30 ngày 30/6, nhiều người dân ở thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội hoảng hốt phát hiện chị D.Q (SN 2001; quê ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh; hiện đang tạm trú tại: Thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh) bế theo con trai là cháu H.Đ.M.Đ (SN 2020) cầm dao trèo lên mái nhà cấp 4 định tự tử.

Lập tức, mọi người nhanh chóng báo tin cho Công an huyện Đông Anh. Ngay sau đó, Công an xã Võng La, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Đội CSGT - trật tự đã triển khai lực lượng phối hợp với người dân tại đây kịp thời tuyên truyền, vận động.



Người mẹ ôm con nhỏ leo lên mái nhà định tự tử - Ảnh: Báo Giao thông

Được biết, nguyên nhân khiến chị Q. nảy sinh hành động dại dột muốn ôm con tự tử là vì tức giận chồng bỏ đi sang nhà bạn sau khi vợ chồng xảy ra cãi vã.

Sau khi được giải cứu sức khỏe cháu bé bình thường, chị Q bị ngất được xe cấp cứu 115 đưa đến Trạm y tế xã sơ cứu, hiện đã bình phục. Lực lượng công an đã bàn giao chị Q cho gia đình để chăm sóc.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc cha/mẹ ôm con nhỏ tự tử vì mâu thuẫn vợ chồng. Trước đó đã xảy ra rất nhiều trường hợp tương tự. Nhiều người mẹ thậm chí còn nhẫn tâm đến mức tước đoạt đi sinh mạng của đứa con mình dứt ruột đẻ ra.

Vào tháng 4 vừa qua, dư luận khắp nơi bàng hoàng chia sẻ vụ việc một người mẹ ở Bến Tre đã nhẫn tâm sát hại con trai 3 tuổi cũng vì lý do... giận chồng.

Theo thông tin từ Báo Công an TP.HCM, người mẹ trẻ mới sinh năm 1994, tên Đỗ Thị Yến Nhi (ngụ xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

Nghi phạm Nhi tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Bến Tre

Sau khi xảy ra mâu thuẫn với chồng là anh Nguyễn Hoàng T., hôm 28/3, Nhi bế con trai mới 3 tuổi về nhà mẹ ruột. Đến trưa 31/3, trong lúc tắm cho con trai, Nhi dùng khăn siết cổ con cho đến ngạt thở.

Sau đó, người phụ nữ này bế con đặt lên võng trước cửa nhà rồi hô hoán “con tôi chết rồi”.

Tuy nhiên, cơ quan CSĐT vào cuộc và phát hiện nhiều manh mối đáng nghi. Người mẹ này sau đó đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Thế mới nói, cuộc sống vợ chồng khó tránh khỏi những cự cãi, giận hờn. Thế nhưng, trong vô vàn phương án giải quyết, phụ nữ đừng bao giờ vì giận chồng mà đem sinh mạng quý giá và suy nghĩ nhất thời của mình hoặc của con cái ra để đánh đổi. Thêm nữa, nhiều người cứ đinh ninh chết là hết, nhưng nỗi đau cho người ở lại mới thật sự đau đớn khôn nguôi.