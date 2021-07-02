Xé lòng vụ bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 11 chung cư: 'Bố hoảng loạn nhìn con nằm bất động'

Đời sống 02/07/2021 14:31

Sự việc cháu bé 5 tuổi rơi từ tầng 11 chung cư tử vong tại Hà Nội đang khiến dư luận vô cùng đau xót. Bởi thời điểm xảy ra vụ tai nạn thương tâm, gia đình bé mới chuyển đến ở chung cư khoảng 1 tuần.

Theo thông tin từ VTV, danh tính nạn nhân được xác định là cháu B. P. L. (5 tuổi, sinh sống tại tầng 11, tòa A1, Chung cư Vinaconex1, số 289 Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Nhiều nhân chứng tại hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại buổi sáng đau lòng ấy. Chia sẻ trên Vietnamnet, ông Trịnh Xuân Tiến (bảo vệ toà nhà) kể, vào khoảng 11h ngày 1/7, khi ông đang làm nhiệm vụ thì chứng kiến bố cháu bé bế con trên tay hớt hải gọi xe cấp cứu của Bệnh viện Y học cổ truyền. Do chấn thương quá nặng, bé L. đã tử vong vào chiều cùng ngày.

“Thương cho cháu bé quá. Lúc đưa cháu đi bệnh viện bố cháu tâm lý vô cùng hoảng loạn. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến chúng tôi ai cũng xót xa”, ông Tiến chia sẻ.

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Người dân chỉ khu vực nơi bé trai rơi xuống - Ảnh: Vietnamnet 

Là người thông báo cho gia đình tin cháu bé bị lạc, chị O. (lễ tân toà nhà) cũng vô cùng đau xót khi không kịp cứu bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 11 chung cư. Cả đêm hôm qua, chị O. không thể chợp mắt mỗi khi nghĩ lại sự việc đã diễn ra.

Chị O. bần thần nhớ lại, khoảng 10h ngày 1/7, nhân viên kỹ thuật của tòa nhà A1 phát hiện cháu đi lạc tại thang bộ tầng 9 nên dẫn bé xuống khu vực lễ tân tầng 1.

Lúc này, chị đã trực tiếp thông báo cho các hộ gia đình, bố cháu bé ở tầng 11 đã xuống đón con. Đến 10h45, bố cháu bé để con lại ở nhà tại tầng 11 để xuống tầng 6 họp. Khoảng 15 phút sau, người bố phát hiện con đã rơi xuống sảnh tầng 3 nên hốt hoảng chạy xuống hô hoán.

"Cháu bé rất khôi ngô. Khi ở tầng 1 đợi bố, cháu ngồi yên ở ghế rất ngoan. Sau khi nhận thông báo, bố cháu đã xuống đón con lên nhà.

Tuy nhiên, không lâu sau bố cháu chạy xuống giọng vô cùng hoảng hốt, nói lạc cả giọng thông báo con mình bị rơi xuống khu vực tầng 3 của tòa nhà."

bé trai 5 tuổi rơi tầng 11
 Tòa chung cư, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Vietnamnet

Chị O. vội vàng cùng bố cháu lên tầng 3. Người cha chạy lên trước, bàng hoàng thấy con trai đang nằm bất động. Lúc này, anh vội bế con đi cấp cứu.

"Lúc đưa đi cấp cứu cháu vẫn thở được nhưng do bị thương quá nặng nên cháu không thể qua khỏi", chị O. nức nở kể lại.

Cũng theo chị O., bố mẹ cháu còn rất trẻ, hai vợ chồng mới có một con là cháu L.

Đáng nói, thời điểm xảy ra sự việc, rất nhiều người dân sống tại chung cư có mặt ở dưới sân chơi nhưng vẫn không biết gì cho đến khi nghe tin.

Bình thường bé trai cũng hay xuống dưới sân chơi không ngờ hôm qua lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy", Báo Pháp luật và Bạn đọc dẫn lời một cư dân sống tại tòa A1, Chung cư Vinaconex1, số 289 Khuất Duy Tiến.

Được biết, hiện gia đình đã đưa cháu về quê ở tỉnh Phú Thọ để an táng.

Sau sự việc, ban quản lý đã báo cáo cơ quan quản lý phường Trung Hoà để điều tra theo quy định. Gia đình bé L. mới chuyển đến đây sống khoảng 1 tuần nên không lường trước được các tình huống ở chung cư.

Tai nạn bé trai 5 tuổi rơi từ lầu 11 chung cư lại một lần nữa là hồi chuông cảnh báo đến các bậc phụ huynh cần phải cẩn trọng hơn nữa trong quá trình chăm nom con trẻ. Tuyệt đối không cho các cháu chơi ở khu vực kính cường lực, lan can, cửa sổ không có rào chắn. Và phải luôn chú ý đến các giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ như lắp đặt các tấm lưới an toàn, song chắn tại ban công. Đừng lơ là, thiếu trách nhiệm với tính mạng của con, để rồi đến khi xảy ra tai nạn thì có ân hận cũng đã muộn màng.

Hà Nội: Bố đi họp, con 5 tuổi rơi từ tầng 11 của chung cư thiệt mạng

Hà Nội: Bố đi họp, con 5 tuổi rơi từ tầng 11 của chung cư thiệt mạng

Sáng hôm qua 1/7, một cháu bé 5 tuổi đã không may tử vong do rơi xuống từ tầng 11 của 1 chung cư ở phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

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