Chưa kịp lắp lưới an toàn, bé trai 10 tuổi rơi xuống từ cửa sổ phòng ngủ, mắc lại tại tầng 3 chung cư ở Hà Nội

Bé trai 10 tuổi không may rơi từ cửa số phòng ngủ xuống, mắc lại tại tầng 3 của chung cư The K Park.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, trưa 20/6, ông Phan Cao Đăng, Chủ tịch UBND phường Phú La (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra sự việc một bé trai 10 tuổi bị rơi từ tầng 5 chung cư xuống dưới tầng 3 của tòa nhà.

Theo ông Đăng, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 10h cùng ngày, một bé trai 10 tuổi đã bị rơi từ cửa sổ phòng ngủ tầng 5, ở chung cư The K Park, khu đô thị Văn Phú Hà Đông (Hà Nội) xuống dưới và bị thương.

Ông Đăng cho nói: "Cháu bé bị rơi từ tầng 5 của chung cư xuống, nhưng rất may cháu chỉ bị rơi xuống tầng 3 rồi mắc lại. Cháu bé bị gãy tay, không ảnh hưởng đến tính mạng, hiện gia đình và người dân đã đưa cháu đi cấp cứu".

Bé trai được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu - Ảnh: Dân Trí

Cũng theo Chủ tịch UBND phường Phú La, gia đình cháu bé mới chuyển đến chung cư này ở. Khu vực cửa sổ nơi xảy ra sự việc là cửa kính, vì mới chuyển đến nên gia đình chưa kịp lắp thêm lưới an toàn hoặc song chắn.

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