Chủ đầu tư lên tiếng sau sự cố sập giàn điều hòa ở chung cư An Bình, Hà Nội

Xã hội 28/04/2021 09:18

Sự cố sập giàn điều hòa ở chung cư An Bình tối qua khiến nhiều người dân sinh sống tại khu vực này vô cùng hoang mang và hoảng sợ. Đại diện chủ đầu tư là Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco) đã lên tiếng về vụ việc này.

Sự việc sập giàn điều hòa xảy ra vào tối ngày 27/4, ở khu vực tầng 1 chung cư An Bình (số 97 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Ngay sau khi xảy ra sự việc, chủ đầu tư đã nắm được thông tin, lập biên bản và kiểm tra sự việc. Tuy nhiên, hiện vẫn đang làm việc với các bên liên quan nên chủ đầu tư chưa có thông tin chính thức.

Trao đổi với phóng viên của VTC News, chủ đầu tư cho biết đây là giàn điều hoà của 1 ngân hàng đang thuê tại tòa nhà. Họ đặt quá nhiều cục nóng nặng dồn vào 1 vị trí, dẫn đến bung mối hàn của giá sắt.

sap gian dieu hoa 1
Giàn điều hòa nằm tại vị trí tầng 1 - Ảnh: An ninh thủ đô

Được biết, vị trí đặt giàn cục nóng điều hoà này nằm cách mặt đất tầm 5 - 6m. Hệ thống giá sắt đỡ giàn điều hoà này có tổng cộng 7 cái. Đại diện chủ đầu tư cũng nhận đinh: "Có thể do đơn vị vào thuê văn phòng, lẽ ra phải dàn trải máy ra trên diện rộng nhưng họ lại lắp đặt cục nóng lớn trên 1 điểm dày quá, nên gây ra sự cố".

sap gian dieu hoa 2
Gần 10 cục nóng điều hòa rơi xuống khu vui chơi trẻ em - Ảnh: Báo Giao thông

Cũng theo vị này, các mối hàn đã được siêu âm, kiểm tra bởi nhà thầu và chủ đầu tư. Vì vậy, chủ đầu tư sẽ làm việc với các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân của sự cố và trách nhiệm của các bên.

Rất may, sự việc xảy ra vào đêm khuya nên không có người bị thương. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng bảo vệ của chung cư không cho người dân đi qua khu vực nguy hiểm. 

Dự án chung Cư An Bình Plaza gồm một tòa tháp cao 31 tầng, là tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ nằm ngay trung tâm phía Tây Hà Nội. Dự án tọa lạc tại địa chỉ số 97 Trần Bình và 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình.

Hà Nội: Giàn điều hòa chung cư bất ngờ sập xuống khu vui chơi của trẻ em trong đêm

Hà Nội: Giàn điều hòa chung cư bất ngờ sập xuống khu vui chơi của trẻ em trong đêm

Khoảng 22 giờ ngày 27/4, tại chung cư An Bình Plaza (97 phố Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra sự cố sập giàn điều hòa xuống khu vui chơi của trẻ em.

Xem thêm
Từ khóa:   sập giàn điều hòa chung cư ở Hà Nội chủ đầu tư chung cư

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 38 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1