Chủ đầu tư lên tiếng sau sự cố sập giàn điều hòa ở chung cư An Bình, Hà Nội

Sự cố sập giàn điều hòa ở chung cư An Bình tối qua khiến nhiều người dân sinh sống tại khu vực này vô cùng hoang mang và hoảng sợ. Đại diện chủ đầu tư là Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco) đã lên tiếng về vụ việc này.

Sự việc sập giàn điều hòa xảy ra vào tối ngày 27/4, ở khu vực tầng 1 chung cư An Bình (số 97 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Ngay sau khi xảy ra sự việc, chủ đầu tư đã nắm được thông tin, lập biên bản và kiểm tra sự việc. Tuy nhiên, hiện vẫn đang làm việc với các bên liên quan nên chủ đầu tư chưa có thông tin chính thức.

Trao đổi với phóng viên của VTC News, chủ đầu tư cho biết đây là giàn điều hoà của 1 ngân hàng đang thuê tại tòa nhà. Họ đặt quá nhiều cục nóng nặng dồn vào 1 vị trí, dẫn đến bung mối hàn của giá sắt.

Giàn điều hòa nằm tại vị trí tầng 1 - Ảnh: An ninh thủ đô

Được biết, vị trí đặt giàn cục nóng điều hoà này nằm cách mặt đất tầm 5 - 6m. Hệ thống giá sắt đỡ giàn điều hoà này có tổng cộng 7 cái. Đại diện chủ đầu tư cũng nhận đinh: "Có thể do đơn vị vào thuê văn phòng, lẽ ra phải dàn trải máy ra trên diện rộng nhưng họ lại lắp đặt cục nóng lớn trên 1 điểm dày quá, nên gây ra sự cố".

Gần 10 cục nóng điều hòa rơi xuống khu vui chơi trẻ em - Ảnh: Báo Giao thông

Cũng theo vị này, các mối hàn đã được siêu âm, kiểm tra bởi nhà thầu và chủ đầu tư. Vì vậy, chủ đầu tư sẽ làm việc với các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân của sự cố và trách nhiệm của các bên.

Rất may, sự việc xảy ra vào đêm khuya nên không có người bị thương. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng bảo vệ của chung cư không cho người dân đi qua khu vực nguy hiểm.

Dự án chung Cư An Bình Plaza gồm một tòa tháp cao 31 tầng, là tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ nằm ngay trung tâm phía Tây Hà Nội. Dự án tọa lạc tại địa chỉ số 97 Trần Bình và 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình.

Hà Nội: Giàn điều hòa chung cư bất ngờ sập xuống khu vui chơi của trẻ em trong đêm Khoảng 22 giờ ngày 27/4, tại chung cư An Bình Plaza (97 phố Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra sự cố sập giàn điều hòa xuống khu vui chơi của trẻ em.

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