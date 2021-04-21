Đang đứng ngắm cảnh, một cư dân tại chung cư Xuân Mai Complex thấy vật gì đó rơi vụt qua nhưng không nghĩ là người

Xã hội 21/04/2021 09:49

Đến hôm nay, người cư dân sinh sống tại chung cư Xuân Mai Complex vẫn chưa hết xót xa, thương tiếc cho cháu bé xấu số. Nhiều người cả đêm nằm trằn trọc không tài nào chợp mắt nổi vì quá thương tiếc cho bé gái. Đặc biệt là cảnh người mẹ thảm thiết gọi tên trong tuyệt vọng.

Sự việc thương tâm xảy ra vào tối ngày 19/4 khiến một bé gái rơi từ tầng 24 xuống tử vong tại tòa G chung cư HH2 Xuân Mai Complex (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội), đến hôm nay, nhiều người vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Theo Tổ Quốc, nhiều cư dân sinh sống tại đây cho biết, khi chứng kiến cảnh cháu bé tử vong cả đêm qua họ không thể chợp mắt. Đặc biệt là cảnh người mẹ thảm thiết gọi tên trong tuyệt vọng.

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Thời điểm xảy ra vụ việc trên nhiều cư dân tập trung tại nơi bé gái gặp nạn. Chứng kiến cảnh mẹ bé khóc ngất khiến nhiều người không kìm lòng nổi - Ảnh: Dân Việt

Bà Hòa, một cư dân tại chung cư Xuân Mai chia sẻ: "Cả đêm qua tôi không tài nào chợp mắt, cứ nhắm mắt thiu thiu ngủ lại nghĩ đến cảnh mẹ cháu bé gọi tên con, trong hoàn cảnh đau đớn ấy không chết được phải chịu...". 

Cũng theo chia sẻ của bà Hòa, tại khu chung cư này có nhiều căn hộ ở phòng ngủ thường có cửa sổ. Vì vậy, nếu gia đình nào đặt giường cạnh cửa sổ mà không có lưới chắn sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Một cư dân khác cũng kể lại thời điểm kinh hoàng khi sự việc trên xảy ra. Người này cho biết, vào khoảng 20h tối 19/4, khi ăn cơm xong, bà ra lan can đứng ngắm cảnh. Khi nhìn sang hướng bên trái, bà thấy một vật rơi vụt qua. Khi vào nhà, bà cứ nghĩ là vật gì đó của nhà nào rơi chứ không thể nào tưởng tượng nổi đó chính là người. 

Vừa bàng hoàng bà vừa kể, "Chỉ đến khi thấy bảo vệ phát loa tìm người nhà của cháu bé rơi từ tầng cao xuống tôi mới giật mình, bủn rủn chân tay...". Sự việc trên khiến bà cả đêm qua không tài nào chợp mắt nổi. 

Ngoài ra, trên các nhóm cư dân của chung cư này, nhiều phụ huynh sinh sống tại đây cũng bày tỏ sự thương xót cháu bé, chia sẻ với sự mất mát quá lớn của gia đình cháu. Họ cũng cho biết, nỗi đau của người mẹ hiện tại khiến họ cả đêm không thể ngủ được và mong những gia đình có con nhỏ hãy lắp lưới an toàn để tránh nguy cơ rủi ro có thể xảy ra.

Tại thời điểm trên, phòng ngủ trong nhà bé mở hé và chưa được lắp lưới an toàn. Được biết lúc đó trong nhà có 2 mẹ con, người mẹ đang dọn dẹp trong bếp, còn cháu bé ở phòng ngủ. Giường ngủ trong căn phòng nơi xảy ra vụ việc đặt sát cửa sổ.

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Cửa sổ tại hành lang của một tầng tại toà G (nơi xảy ra vụ việc bé gái rơi tối 19/4) vẫn chưa được lắp lưới bảo vệ - Ảnh: Lao Động
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Sau sự việc đau lòng trên, nhiều người đã chủ động lắp lưới an toàn - Ảnh: Lao Động

Thời điểm khi sự việc xảy ra, qua công tác khám nghiệm hiện trường nhà chức trách xác định bé gái rơi từ tầng 24 của toà nhà G xuống đất tử vong từ cửa sổ ở phòng ngủ của gia đình.

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Vụ bé gái 4 tuổi rơi từ tầng cao chung cư: Bé chơi một mình trong phòng ngủ, mẹ bận dọn nhà

Lãnh đạo UBND phường Yên Nghĩa cho biết, bé gái 4 tuổi chơi một mình trong phòng ngủ trên tầng 24 khu chung cư HH2, Yên Nghĩa (quận Hà Đông, Hà Nội) mà không có người lớn bên cạnh.

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