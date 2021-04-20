Vụ bé gái 4 tuổi rơi từ tầng cao chung cư: Bé chơi một mình trong phòng ngủ, mẹ bận dọn nhà

Lãnh đạo UBND phường Yên Nghĩa cho biết, bé gái 4 tuổi chơi một mình trong phòng ngủ trên tầng 24 khu chung cư HH2, Yên Nghĩa (quận Hà Đông, Hà Nội) mà không có người lớn bên cạnh.
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Vào tối này 19/4, sau khi xảy ra vụ việc thương tâm, công an quận Hà Đông (Hà Nội) cùng các đơn vị chức năng phối hợp, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một bé gái 4 tuổi rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong.
Theo báo Lao Động, vào khoảng 20h30 cùng ngày, một số người dân đi bộ ở quanh khu vực tòa nhà HH2G thì phát hiện cháu bé nằm im bất động tại vỉa hè phía sân sau của chung cư. Công an phường Yên Nghĩa cho hay, cháu nhỏ sau đó được xác định là T.T. (sinh năm 2017) ở tầng 24 toà G chung cư Xuân Mai Complex.
Theo điều tra bước đầu, lãnh đạo UBND phường Yên Nghĩa thông tin, tại thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ cháu bé đang dọn dẹp trong bếp nên không có thời gian trông nom con nhỏ. Cháu bé chơi một mình trong phòng ngủ và rơi xuống từ của sổ.
Cũng liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi rơi xuống từ tầng 24 của chung cư, Doanh Nghiệp và Tiếp thị cho biết: "Ở chung cư Xuân Mai, phòng ngủ thường có 1 cửa sổ. Nếu không có lưới chắn sẽ rất nguy hiểm. Các bé chỉ cần đứng lên giường hoặc dùng 1 chiếc ghế nhựa có thể trèo lên được cửa sổ. Nhà cháu bé gặp nạn chuyển đến đây thuê được vài ngày, chưa kịp làm lưới chắn".