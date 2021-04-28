Hà Nội: Giàn điều hòa chung cư bất ngờ sập xuống khu vui chơi của trẻ em trong đêm

Khoảng 22 giờ ngày 27/4, tại chung cư An Bình Plaza (97 phố Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra sự cố sập giàn điều hòa xuống khu vui chơi của trẻ em.
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Báo Giao Thông đưa tin, vào tối ngày hôm qua 27/4, một giàn gồm khoảng 10 cục nóng điều hoà nhiệt độ được gắn cố định vào mép phía ngoài chung cư ở vị trí tầng 1 bất ngờ tuột khỏi tường, rơi xuống đất. Sau khi tuột khỏi tường, các cục nóng điều hoà nằm ngổn ngang và tạo thành nhiều lỗ thủng trên tường. Vị trí rơi nhằm đúng khu vực bể bơi và sân chơi cho trẻ em của chung cư. Rất may, khi xảy ra sự cố sập giàn điều hòa trời mưa nặng hạt và đã khuya, sân chơi vắng vẻ, do đó không có thiệt hại về người.
Sau khi vụ việc xảy ra, ngay trong đêm và rạng sáng cùng ngày công an quận Từ Liêm đã cử Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tới hiện trường. Hiện tại, cơ quan chức năng đã làm việc với Ban quản lý toà nhà, đơn vị chịu trách nhiệm thi công để làm rõ vụ việc.