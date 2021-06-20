TP.HCM: Một người đàn ông ngoại quốc tử vong, nghi do rơi từ tầng cao của chung cư cao cấp

Xã hội 20/06/2021 13:01

Tối 19/6, nhiều bảo vệ tại chung cư The Manor 2 nghe tiếng động mạnh phát ra từ khu vực sảnh nên đã chạy đến kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông ngoại quốc tử vong.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, rạng sáng ngày 20/6, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, ghi lời các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ một người đàn ông ngoại quốc tử vong.

Một số nhân chứng cho hay, tối 19/6, nhiều bảo vệ tại chung cư The Manor 2 trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22 nghe tiếng động mạnh phát ra từ khu vực sảnh của tòa nhà nên chạy đến kiểm tra.

Tại đây, họ phát hiện một người đàn ông ngoại quốc nằm bất động dưới nền đất, qua kiểm tra nạn nhân đã tử vong nên báo công an. 

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Công an TP.HCM

Qua quá trình lấy lời khai, một số cư dân cho hay, nạn nhân sống tại căn hộ thuộc chung cư này, thời điểm xảy ra sự việc, họ nghe tiếng động khá lớn nên nghi nguyên nhân tử vong là do rơi từ lầu cao xuống. Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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