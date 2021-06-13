Xe tải và xe hơi tông nhau trực diện, 2 mẹ con và tài xế tử vong tại chỗ

Xã hội 13/06/2021 20:21

Vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên khiến 3 người tử vong, 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Theo thông tin từ Gia đình và Xã hội, chiều nay 13/6, ông Đỗ Xuân Cương, Chủ tịch UBND xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi (Hưng Yên) cho biết: "Cách đây ít giờ trên địa bàn xã chúng tôi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe ô tô khiến 3 người tử vong tại chỗ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng thụ lý giải quyết".

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra tai nạn, anh T.V.Đ. (SN 1990), trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi (Hưng Yên) điều khiển ô tô 5 chỗ BKS 89A-10450 lưu thông trên đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Thời điểm này trên xe có chở chị L.T.N. (SN 1991) và cháu N.H.Q. (SN 2018, con trai chị N.), cùng trú tại phường An Tảo (TP. Hưng Yên).

Khi xe ô tô do anh Đ. điều khiển đi đến đoạn thuộc thôn Đới Khê, xã Đặng Lễ (huyện Ân Thi) bất ngờ va chạm với ô tô tải BKS 20C-10759 do N.Đ.Q. (SN 1985), trú tại huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) điều khiển theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến 2 xe biến dạng và 3 người trên ô tô 5 chỗ tử vong. 

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Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Nhận được tin báo, chính quyền sở tại nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc cấp báo về cơ quan chức năng tiến hành đưa người bị thương đi cấp cứu, tổ chức khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

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